На Київщині мотоцикл Kawasaki зіткнувся з автомобілем. Загинули двоє людей

Водій мотоцикла Kawasaki, рухаючись у напрямку перехрестя з вулицею Депутатська, не впорався з керуванням

У місті Буча на Київщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє людей. Про це повідомила поліція Київської області, інформує «Главком».

За попередньою інформацією, 32-річний водій мотоцикла Kawasaki, рухаючись вулицею Нове шосе у напрямку перехрестя з вулицею Депутатська, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Fiat 500, який зупинився для здійснення повороту ліворуч.

У результаті аварії водій мотоцикла помер на місці події. Його пасажир отримав тяжкі травми та був госпіталізований, однак згодом помер у реанімаційному відділенні.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, кілька днів тому у селі Крюківщина на Київщині сталася ще одна смертельна дорожньо-транспортна пригода – мотоцикліст зіткнувся з припаркованою вантажівкою та загинув на місці. ДТП сталася на вулиці Одеській. За попередніми даними, 26-річний водій мотоцикла Suzuki зіткнувся з вантажним автомобілем Mercedes, який був припаркований на узбіччі дороги.

До слова, за перше півріччя 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.