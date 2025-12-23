Головна Київ Новини
Нічна атака на Київщину: у Вишгородському районі загинула жінка, троє людей поранені

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Вишгородському районі виникла пожежа приватного двоповерхового будинку
фото: ДСНС Київщини

Внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі загинула жінка 1949 року народження

Усю ніч країна-терорист атакує Україну дронами та ракетами, під ударом ворога мирні населені пункти та будинки людей. Про це повідомив голова Київської обласної війсьеової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком».

За словами голови КОВА, у Вишгородському районі унаслідок ворожої атаки сталася пожежа приватного двоповерхового будинку,  загинула жінка 1949 року народження.

Рятувальники гасять пожежу у Вишгородському районі
Рятувальники гасять пожежу у Вишгородському районі
фльл: ДСНС

«Ще троє людей тут травмовано – чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчина 2009 року народження. Вони отримали осколкові поранення. Всім постраждалим на місці надана медична допомога», – додав Каоашник.

Наслідки ворожої атаки у Вишгородському районі
Наслідки ворожої атаки у Вишгородському районі
фото: ДСНС Київщини

Також, за словами голови КОВА, в Обухівському пошкоджено два приватні будинки, у них вибиті вікна, пошкоджено фасади та покрівлі.

«Ворожа атака триває. Перебувайте в безпечних місцях, бережіть себе та своїх близьких», – додав Калашник. 

О 06:03 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА та зліт МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Зранку 23 грудня під час повітряної тривоги у Святошинському районі столиці зафіксовано падіння уламків ворожого об'єкта., внаслідок чого постраждали троє людей. Одну жінку госпіталізували медики. Іншим надали допомогу на місці.

До слова, триває 1399-й день повномасштабної війни в Україні.

