Нескорений Київ. Фото столичної вулиці після нічного удару вразило мережу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Фото столичної вулиці з ринком на тлі чорного диму швидко розлетілося мережею
Фото: Ян Доброносов, «Телеграф»

У Києві попри нічну атаку, ярмарки працюють за розкладом

У ніч на 25 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. У кількох районах міста пролунали вибухи, утворились пожежі, та густі хмари диму. Попри це столичний ярмарок розпочав свою роботу, а люди вже відвідують торговельні місця. Фотографія з ярмарку після нічного удару розповсюдилась мережею та викликала яскраву реакцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Телеграф.

Фото столичної вулиці з ринком на тлі чорного диму швидко розлетілося мережею.

Як відомо, мер міста Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки у Києві шість постраждалих. Великі пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах. Усі служби працюють на місцях.

До слова, цього тижня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги

Зокрема,  у суботу 25 жовтня ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

Нагадаємо, у Києві через ворожий обстріл затримується рух громадського транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Через перекриття доріг поліцією та роботою підрозділів ДСНС тимчасово сповільнено рух:

  • трамваїв № 22 у напрямку ЗЗБК;
  • автобусів № 51 та № 63 у напрямку ЗЗБК і станції метро «Червоний хутір».

Пасажирів просять врахувати ці зміни під час планування поїздок.

Читайте також:

