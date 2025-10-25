Нескорений Київ. Фото столичної вулиці після нічного удару вразило мережу
У Києві попри нічну атаку, ярмарки працюють за розкладом
У ніч на 25 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. У кількох районах міста пролунали вибухи, утворились пожежі, та густі хмари диму. Попри це столичний ярмарок розпочав свою роботу, а люди вже відвідують торговельні місця. Фотографія з ярмарку після нічного удару розповсюдилась мережею та викликала яскраву реакцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Телеграф.
Фото столичної вулиці з ринком на тлі чорного диму швидко розлетілося мережею.
Як відомо, мер міста Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки у Києві шість постраждалих. Великі пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах. Усі служби працюють на місцях.
До слова, цього тижня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Зокрема, у суботу 25 жовтня ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
- Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
- Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
Нагадаємо, у Києві через ворожий обстріл затримується рух громадського транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.
Через перекриття доріг поліцією та роботою підрозділів ДСНС тимчасово сповільнено рух:
- трамваїв № 22 у напрямку ЗЗБК;
- автобусів № 51 та № 63 у напрямку ЗЗБК і станції метро «Червоний хутір».
Пасажирів просять врахувати ці зміни під час планування поїздок.
