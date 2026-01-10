Головна Київ Новини
search button user button menu button

ДТЕК: у Києві тривають екстрені відключення світла

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
ДТЕК: у Києві тривають екстрені відключення світла
колаж: glavcom.ua

Через критичний стан енергосистеми після масованої атаки та значне перевантаження мереж, стабілізаційні графіки у Києві тимчасово не діють

Ситуація в енергосистемі столиці станом на суботу, 10 січня 2026 року, залишається вкрай напруженою. Компанія ДТЕК «Київські електромережі» повідомила про вимушений перехід до екстрених відключень. Головними причинами стали наслідки вчорашнього комбінованого обстрілу РФ та різке зростання споживання через морозну погоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Вчорашня масована атака ворога нанесла суттєвих пошкоджень об'єктам генерації та розподілу електроенергії. Хоча енергетики працювали всю ніч, масштаб руйнувань не дозволяє повернутися до планових графіків.

«У Києві через наслідки обстрілу і перевантаження мереж введено екстрені відключення. Екстрені відключення не підпорядковуються графікам, бо виникають у відповідь на критичний дисбаланс в енергосистемі», – зазначається в повідомленні ДТЕК.

Окрім технічних пошкоджень, ситуацію ускладнює приплив споживання – кияни масово вмикають електрообігрівачі через зниження температури.

Нагадаємо, ситуація з електроенергією в Києві досі є найбільш складною

За словами глави уряду, наразі відновлено електропостачання переважної частини правого берега столиці – діють планові графіки відключень. Аварійні відключення застосовуються на окремих ділянках, де тривають відновлювальні роботи.

Читайте також:

Теги: Київ електроенергія відключення світла відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Запоріжжі розгорнуто всі 175 пунктів незламності
Блекаути у Запорізькій та Дніпропетровській областях: головне за ніч
8 сiчня, 05:50
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Продуктові ярмарки у столиці 6-11 січня: повний розклад на тиждень
5 сiчня, 08:10
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 грудня, 2025, 01:55
Восени російські загарбники пошкодили 8 тис. МВт генерації
Коли в Україні перестануть вимикати світло? Міненерго дало невтішний прогноз
29 грудня, 2025, 12:46
Причиною сигналу стала загроза застосування дронів
У Києві четверта за день тривога тривала понад дві години
27 грудня, 2025, 18:02
Київ: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
18 грудня, 2025, 19:53
У дні відключення світло буде відсутнє протягом робочого дня
Планові відключення у Бучанській громаді: графік та перелік вулиць
18 грудня, 2025, 17:13
За участь в організованій злочинній схемі затриманій загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років
Немовля за 70 тис. євро: з Німеччини екстрадовано підозрювану в торгівлі дітьми
15 грудня, 2025, 17:02
Місце, де стався вибух
Вибух у Дарницькому районі Києва: загинув нацгвардієць, четверо постраждалих 
11 грудня, 2025, 19:50

Новини

ДТЕК: у Києві тривають екстрені відключення світла
ДТЕК: у Києві тривають екстрені відключення світла
Де у Києві купити свіжі продукти: графік ярмарків на вихідні 10-11 січня
Де у Києві купити свіжі продукти: графік ярмарків на вихідні 10-11 січня
Повітряна тривога у Києві тривала дев'ятнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала дев'ятнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала дві години
Повітряна тривога у Києві тривала дві години
В Києві працює ППО по ворожим БпЛА
В Києві працює ППО по ворожим БпЛА
Київщина: графіки відключення світла 10 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 10 січня 2026 року

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Вчора, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua