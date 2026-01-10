ДТЕК: у Києві тривають екстрені відключення світла

Через критичний стан енергосистеми після масованої атаки та значне перевантаження мереж, стабілізаційні графіки у Києві тимчасово не діють

Ситуація в енергосистемі столиці станом на суботу, 10 січня 2026 року, залишається вкрай напруженою. Компанія ДТЕК «Київські електромережі» повідомила про вимушений перехід до екстрених відключень. Головними причинами стали наслідки вчорашнього комбінованого обстрілу РФ та різке зростання споживання через морозну погоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Вчорашня масована атака ворога нанесла суттєвих пошкоджень об'єктам генерації та розподілу електроенергії. Хоча енергетики працювали всю ніч, масштаб руйнувань не дозволяє повернутися до планових графіків.

«У Києві через наслідки обстрілу і перевантаження мереж введено екстрені відключення. Екстрені відключення не підпорядковуються графікам, бо виникають у відповідь на критичний дисбаланс в енергосистемі», – зазначається в повідомленні ДТЕК.

Окрім технічних пошкоджень, ситуацію ускладнює приплив споживання – кияни масово вмикають електрообігрівачі через зниження температури.

Нагадаємо, ситуація з електроенергією в Києві досі є найбільш складною.

За словами глави уряду, наразі відновлено електропостачання переважної частини правого берега столиці – діють планові графіки відключень. Аварійні відключення застосовуються на окремих ділянках, де тривають відновлювальні роботи.