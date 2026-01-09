Коли Київ повернеться до графіків відключень світла? Розʼяснення уряду

За словами премʼєрки, після ворожого удару значна частина столиці без тепла

Свириденко: «До кінця сьогоднішнього дня планується перехід до планових графіків»

Ситуація з електроенергією в Києві досі є найбільш складною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами глави уряду, наразі відновлено електропостачання переважної частини правого берега столиці – діють планові графіки відключень. Аварійні відключення застосовуються на окремих ділянках, де тривають відновлювальні роботи.

«На більшій частині лівого берега застосовуються аварійні відключення, відновлювальні роботи з електропостачання перебувають на завершальному етапі. До кінця сьогоднішнього дня планується перехід до планових графіків», – зазначила вона.

Крім того, значна частина столиці наразі залишається без тепла. Свириденко каже, що відповідні служби працюють та працюватимуть у безперервному режимі, щоб якомога швидше відновити подачу тепла.

«Уряд надає всю необхідну допомогу для якнайшвидшого завершення відновлювальних робіт. Водночас розраховуємо на активні дії з боку місцевої влади як власника пошкоджених теплоелектроцентралей», – каже премʼєрка.

Глава Кабміну доручила забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності та максимально розгорнути додаткові. «Також урядом буде додатково залучено ресурси великих державних підприємств і банків для забезпечення підтримки українців», – повідомила Свириденко.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія масовано вдарила по Україні. Президент України повідомив, що РФ використала 242 дрони, 13 балістичних ракет проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури, одну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», а також 22 крилаті ракети.

Станом на 17:00, внаслідок російської атаки на Київ постраждало 25 осіб, серед них пʼятеро рятувальників. Чотири людини загинули. 32 особи врятовано.

До слова, у Кривому Розі, а також населених пунктах Київської області відновлено електро- та теплопостачання.