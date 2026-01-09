Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 10 січня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

10 січня 2026 року у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 9 січня 2026 року

  • 1.1 черга – без світла з 06:00 до 08:00 та з 15:00 до 18:30;
  • 1.2 черга – без світла з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 18:30;
  • 2.1 черга – без світла з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 18:30;
  • 2.2 черга – без світла з 04:30 до 08:00, з 09:00 до 11:30 та з 15:00 до 18:30;
  • 3.1 черга – без світла з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:00;
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
  • 5.1 черга – без світла з 01:00 до 04:30 та з 11:30 до 18:00;
  • 5.2 черга – без світла з 11:30 до 18:00 та з 22:00 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00 та з 22:00 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00 та з 22:00 до 24:00.
Нагадаємо, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

