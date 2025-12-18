Планові відключення у Бучанській громаді: графік та перелік вулиць

Ремонтні роботи спрямовані на запобігання аварійним ситуаціям в електромережах

У Бучанській громаді відбудуться планові відключення електроенергії. ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» проводитиме профілактичні роботи з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електромережах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Бучанську міську раду.

Зокрема світла не буде 18 грудня, з 08:00 до 18:00:

Буча, пров. Садовий.

Мироцьке, вул. Паркова.

Ворзель, вул. Березова, Білаша, Борщагівська, Варшавська, Героїв Ворзеля, Городецького, Драгоманова, Європейська, Залізнична, Кичеївська, Кленова, Композиторів, Кондратюка, Котляревського, Курортна, Лісова, Лятошинського, Миру, Молодіжна, Павличка, Паркова, Петрівська, Підмогильного, Світанкова, Соснова, Стражеска, Тюльпанова, Щаслива, Мудрого, Білостоцька, Семеніївська, пров. Березовий, Героїв Ворзеля, Лісовий, Петрівський, Городецького, просп. Свободи.

20 грудня, з 09:00 до 17:00.

Буча, вул. Білокур, Вербицького, Весняна, Гоголя, Завадського, Заводська, Заньковецької, Захисників України, Зелена, Багряного, Інститутська, Карпенка-Карого, Качинського, Києво-Мироцька, Глібова, Вербицького, Мазіна, Малинова, Малиновського, Вовчка, Мельниківська, Михайловського, Мрії, Носова, Олеся, Отамана Орлика, Патріотів, Революції Гідності, Сілезька, Стадіонна, Ступки, Тячівська, Учительська, Шевченка, Яблунська, пров. Гоголя, пров. Революції Гідності, пров. Ступки, пров. Учительський, пров. Яблунський, пров. Яснополянський.

У міськраді наголосили, що ці заходи спрямовані на запобігання аварійним ситуаціям в електромережах і попросили жителів громади з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, нині в Україні неможливе скасування відключень електроенергії. Причиною цього є щоденні російські обстріли та зниження пропускної здатності мереж. Як повідомив в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов, зараз вся енергосистема працює завдяки генерації.