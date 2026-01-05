Продуктові ярмарки у столиці 6-11 січня: повний розклад на тиждень

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

З 6 по 11 січня кияни та гості міста зможуть завітати на фермерські ярмарки. Це чудова можливість оновити запаси після свят, підтримати українських виробників та придбати продукти найвищої якості безпосередньо з господарств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

На ярмарках буде представлено: овочі та фрукти, м’ясо, сало, ковбаси, молочну продукцію, мед, горіхи, сухофрукти та хлібобулочні вироби.

Зокрема, у вівторок 6 січня ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі - вул. Івана Микитенка, 21-27;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;

Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

7 січня (середа) 2026 року в:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

8 (четвер) 2026 року в:

Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;

Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;

Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;

Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;

Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

9 січня (п’ятниця) 2026 року в:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);

Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

10 січня (субота) 2026 року в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2А та вул. Рональда Рейгана);

Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

11 січня (неділя) 2026 року в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Нагадаємо, на українському ринку помітно впали ціни на картоплю, а також попит на неї. Хоча фермери сподівалися, що напередодні свят попит зросте, овоч все одно не зріс в ціні.