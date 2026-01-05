Продуктові ярмарки у столиці 6-11 січня: повний розклад на тиждень
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
З 6 по 11 січня кияни та гості міста зможуть завітати на фермерські ярмарки. Це чудова можливість оновити запаси після свят, підтримати українських виробників та придбати продукти найвищої якості безпосередньо з господарств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
На ярмарках буде представлено: овочі та фрукти, м’ясо, сало, ковбаси, молочну продукцію, мед, горіхи, сухофрукти та хлібобулочні вироби.
Зокрема, у вівторок 6 січня ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
- Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі - вул. Івана Микитенка, 21-27;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
- Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
7 січня (середа) 2026 року в:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
8 (четвер) 2026 року в:
- Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
- Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;
- Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
- Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.
9 січня (п’ятниця) 2026 року в:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
- Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
- Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
- Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);
- Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
10 січня (субота) 2026 року в:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2А та вул. Рональда Рейгана);
- Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
11 січня (неділя) 2026 року в:
- Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
- Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Нагадаємо, на українському ринку помітно впали ціни на картоплю, а також попит на неї. Хоча фермери сподівалися, що напередодні свят попит зросте, овоч все одно не зріс в ціні.
