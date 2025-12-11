Головна Київ Новини
Вибух у Дарницькому районі Києва: загинув нацгвардієць, четверо постраждалих 

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Місце, де стався вибух
фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці розслідують справу як терористичний акт

У Дарницькому районі столиці від спрацювання невідомого вибухового пристрою загинув гвардієць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну гвардію.

За попередньою інформацією, унаслідок вибуху загинув військовослужбовець Національної гвардії зі складу автомобільного патруля. Ще один гвардієць отримав поранення.

«Правоохоронні органи негайно розпочали невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин події. На місці працюють профільні служби. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого», – йдеться в повідомленні.

Тим часом правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом двох вибухів у Дарницькому районі Києва. Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України, а саме як терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

Вибух у Дарницькому районі Києва: загинув нацгвардієць, четверо постраждалих  фото 1

Відомо, що перший вибух стався, коли двоє нацгвардійців здійснювали патрулювання території, внаслідок чого один з них загинув. Ще один нацгвардієць та охоронець майданчика постраждали.
Другий вибух пролунав в той момент, коли на місці вже працювали працівники поліції та медики, які прибули на виклик. Постраждали двоє працівників поліції.

Раніше поліція Києва інформувала про вибух у Дарницькому районі, внаслідок якого загинула одна людина та ще одна була травмована. За попередньою інформацією правоохоронців, вибух стався внаслідок детонації невстановленого пристрою.

Теги: Нацгвардія вибух Київ

