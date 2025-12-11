Вибух у Дарницькому районі Києва: загинув нацгвардієць, четверо постраждалих 

Правоохоронці розслідують справу як терористичний акт

У Дарницькому районі столиці від спрацювання невідомого вибухового пристрою загинув гвардієць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну гвардію.

За попередньою інформацією, унаслідок вибуху загинув військовослужбовець Національної гвардії зі складу автомобільного патруля. Ще один гвардієць отримав поранення.

😱 Момент вибуху боєприпасу у Києві на вулиці Ревуцького, біля закинутого буса вже коли на місці були всі служби pic.twitter.com/Di00hr30ro — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 11, 2025

«Правоохоронні органи негайно розпочали невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин події. На місці працюють профільні служби. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого», – йдеться в повідомленні.

Тим часом правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом двох вибухів у Дарницькому районі Києва. Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України, а саме як терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

Відомо, що перший вибух стався, коли двоє нацгвардійців здійснювали патрулювання території, внаслідок чого один з них загинув. Ще один нацгвардієць та охоронець майданчика постраждали.

Другий вибух пролунав в той момент, коли на місці вже працювали працівники поліції та медики, які прибули на виклик. Постраждали двоє працівників поліції.

Раніше поліція Києва інформувала про вибух у Дарницькому районі, внаслідок якого загинула одна людина та ще одна була травмована. За попередньою інформацією правоохоронців, вибух стався внаслідок детонації невстановленого пристрою.