Головна Київ Новини
search button user button menu button

ДТЕК запровадив триваліші відключення у частині Києва та області: де саме не буде світла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
ДТЕК запровадив триваліші відключення у частині Києва та області: де саме не буде світла
У Києві менше світла отримають Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони
колаж: glavcom.ua

Сьогодні, 10 березня, у частині регіонів України з 8:00 до кінця доби застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії

В окремих районах Києва та області за командою «Укренерго» застосовуються більш тривалі відключення електроенергії. Про це інформує «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Зокрема, в Києві йдеться про Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони. 

Відключення світла відбуваються за індивідуальними графіками, перевірити їх можна у застосунку «Київ Цифровий» або в чат-боті ДТЕК Київські електромережі.

Водночас на Київщині більш тривалі відключення сьогодні застосовуються у Бучанському районі області. Графіки по області можна перевірити в Telegram ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні, 10 березня, мешканці кількох районів Києва побачили у своїх графіках аномальні цифри – до 16,5 годин без електроенергії. У той час як для більшості груп обмеження діють лише у вечірні пікові години, мешканці Солом’янського та Голосіївського районів опинилися в умовах жорстких відключень. Як пояснили в ДТЕК, ситуація не пов'язана з новими обстрілами. Причина – критичне перевантаження обладнання на одній із підстанцій. В енергокомпанії запевняють, що ситуацію вже стабілізовано. Наразі триває процес переходу від аварійних обмежень назад до індивідуальних графіків.

Теги: Київ Київщина ДТЕК відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих
На станції метро «Теремки» обвалилась стеля (відео)
15 лютого, 23:49
У КМДА додали, що рекомендована добова норма на одну людину становить 3 літри питної та 10–12 літрів технічної води
Влада закликала киян перевірити і за потреби оновити запаси води
11 лютого, 18:03
Сьогодні вночі, 12 лютого, Росія атакувала Київ
Атака на Київ 12 лютого: майже 2,6 тис. будинків залишилися без тепла (перелік районів)
12 лютого, 09:36
Фонтан «Груша» у парку «Позняки»
Розтрата на ремонті парку «Позняки»: підозру отримали двоє посадовців «Київзеленбуду»
18 лютого, 10:49
У Києві продовжують працювати пункти незламності
Коли Київ повернеться до стабілізаційних графіків світла: відповідь КМВА
23 лютого, 11:59
Анна з двомісячною Афіною у приватному будинку на Київщині, 27 січня 2026 року. Тато дівчинки воює на сході
Як змінилася народжуваність у Києві за час війни: статистика
24 лютого, 07:45
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 25 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
24 лютого, 17:30
Колишньому голові суду інкриміновано пособництво у шахрайстві, службове підроблення та незаконне втручання в роботу автоматизованих систем
Привласнення квартири померлої киянки: підозру отримали ексголова суду та група адвокатів
4 березня, 10:53
«Ісусе, довіряю Тобі!». Блогер показав, як рухається мостом Патона після оприлюднення «рекомендацій» Бахматова
Як переїжджати міст Патона? Українці жартами відреагували на «рекомендації»
Сьогодні, 11:53

Новини

ДТЕК запровадив триваліші відключення у частині Києва та області: де саме не буде світла
ДТЕК запровадив триваліші відключення у частині Києва та області: де саме не буде світла
У Києві відкривається виставка до 90-річчя Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»
У Києві відкривається виставка до 90-річчя Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»
На Київщині затримано експартійця ОПЗЖ, який фінансував російський бюджет (фото)
На Київщині затримано експартійця ОПЗЖ, який фінансував російський бюджет (фото)
Як переїжджати міст Патона? Українці жартами відреагували на «рекомендації»
Як переїжджати міст Патона? Українці жартами відреагували на «рекомендації»
Пенсіонер із Дніпра «торгував» кріслами в Офісі генпрокурора: подробиці справи
Пенсіонер із Дніпра «торгував» кріслами в Офісі генпрокурора: подробиці справи
Чому в окремих районах Києва 10 березня світла немає по 16 годин: пояснення ДТЕК
Чому в окремих районах Києва 10 березня світла немає по 16 годин: пояснення ДТЕК

Новини

Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
8 березня, 13:13

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua