ДТЕК запровадив триваліші відключення у частині Києва та області: де саме не буде світла

У Києві менше світла отримають Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони

Сьогодні, 10 березня, у частині регіонів України з 8:00 до кінця доби застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії

В окремих районах Києва та області за командою «Укренерго» застосовуються більш тривалі відключення електроенергії. Про це інформує «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Зокрема, в Києві йдеться про Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони.

Відключення світла відбуваються за індивідуальними графіками, перевірити їх можна у застосунку «Київ Цифровий» або в чат-боті ДТЕК Київські електромережі.

Водночас на Київщині більш тривалі відключення сьогодні застосовуються у Бучанському районі області. Графіки по області можна перевірити в Telegram ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні, 10 березня, мешканці кількох районів Києва побачили у своїх графіках аномальні цифри – до 16,5 годин без електроенергії. У той час як для більшості груп обмеження діють лише у вечірні пікові години, мешканці Солом’янського та Голосіївського районів опинилися в умовах жорстких відключень. Як пояснили в ДТЕК, ситуація не пов'язана з новими обстрілами. Причина – критичне перевантаження обладнання на одній із підстанцій. В енергокомпанії запевняють, що ситуацію вже стабілізовано. Наразі триває процес переходу від аварійних обмежень назад до індивідуальних графіків.