На Київщині затримано експартійця ОПЗЖ, який фінансував російський бюджет (фото)

Затримання колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ відбулося в його офісі під Києвом

Експартієць прокремлівської політсили є власником промислового комбінату на тимчасово захопленій частині сходу України

Служба безпеки України викрила на пособництві країні-агресору колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ на Луганщині. Затримання фігуранта відбулося в його офісі під Києвом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ та Офіс генерального прокурора України.

За матеріалами справи, експартієць прокремлівської політсили є власником промислового комбінату на тимчасово захопленій частині сходу України. У 2022 році фігурант перереєстрував це підприємство за російським законодавством.

Експартієць прокремлівської політсили є власником промислового комбінату на тимчасово захопленій частині сходу України фото: Офіс генерального прокурора

Слідство встановило, що затриманий ігнорував заборону на підприємницьку діяльність з РФ та закуповував у держави-агресора обладнання для своєї фабрики.

«Відповідно до матеріалів провадження, після початку повномасштабної війни фігурант придбав у російської компанії у Набережних Челнах технологічне устаткування на понад 1 млн євро. Для того, щоб приховати торговельні відносини з російськими окупантами, зловмисник зазначив замовником товару афілійовану білоруську компанію», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуку в офісі затриманого вилучено смартфони, комп’ютерну техніку, печатки та документи із доказами оборудки фото: Служба безпеки України

За даними СБУ, у такий «обхідний» спосіб російське обладнання було поставлено на підприємство фігуранта, а гроші за це перераховані до країни-агресора. Податки та інші платежі з цієї оборудки надійшли до бюджету РФ, фактично спонсоруючи війну кремля проти України.

Імені підозрюваного та назви підприємств у повідомленнях СБУ та Офісу генерального прокурора не названо, але вочевидь, ідеться про політичного діяча і бізнесмена Геннадія Мініна. Як виявили журналісти-розслідувачі, він може бути причетним до створення компаній-клонів українських підприємств на окупованих територіях.

У розслідуванні «Схем» йдеться про те, що Мінін має російський паспорт, а свого часу Віктор Медведчук (тоді – лідер ОПЗЖ) просив президента РФ Володимира Путіна, серед іншого, зняти російські санкції з компаній цього бізнесмена, і йому це вдалося фото: radiosvoboda.org

Під час обшуку в офісі затриманого вилучено смартфони, комп’ютерну техніку, печатки та документи із доказами оборудки.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.