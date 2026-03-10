На Київщині затримано експартійця ОПЗЖ, який фінансував російський бюджет (фото)
Експартієць прокремлівської політсили є власником промислового комбінату на тимчасово захопленій частині сходу України
Служба безпеки України викрила на пособництві країні-агресору колишнього депутата від забороненої партії ОПЗЖ на Луганщині. Затримання фігуранта відбулося в його офісі під Києвом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ та Офіс генерального прокурора України.
За матеріалами справи, експартієць прокремлівської політсили є власником промислового комбінату на тимчасово захопленій частині сходу України. У 2022 році фігурант перереєстрував це підприємство за російським законодавством.
Слідство встановило, що затриманий ігнорував заборону на підприємницьку діяльність з РФ та закуповував у держави-агресора обладнання для своєї фабрики.
«Відповідно до матеріалів провадження, після початку повномасштабної війни фігурант придбав у російської компанії у Набережних Челнах технологічне устаткування на понад 1 млн євро. Для того, щоб приховати торговельні відносини з російськими окупантами, зловмисник зазначив замовником товару афілійовану білоруську компанію», – йдеться у повідомленні.
За даними СБУ, у такий «обхідний» спосіб російське обладнання було поставлено на підприємство фігуранта, а гроші за це перераховані до країни-агресора. Податки та інші платежі з цієї оборудки надійшли до бюджету РФ, фактично спонсоруючи війну кремля проти України.
Імені підозрюваного та назви підприємств у повідомленнях СБУ та Офісу генерального прокурора не названо, але вочевидь, ідеться про політичного діяча і бізнесмена Геннадія Мініна. Як виявили журналісти-розслідувачі, він може бути причетним до створення компаній-клонів українських підприємств на окупованих територіях.
Під час обшуку в офісі затриманого вилучено смартфони, комп’ютерну техніку, печатки та документи із доказами оборудки.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
