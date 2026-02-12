Атака на Київ 12 лютого: майже 2,6 тис. будинків залишилися без тепла (перелік районів)

Комунальники працюють над відновленням теплопостачання

Після масованої російської атаки в ніч на 12 лютого 2026 року у Києві пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, майже 2,6 тис. столичних будинків опинилися без тепла. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

Мер Києва зазначив, що це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста. Зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах. Комунальники працюють над відновленням теплопостачання.

Кличко нагадав, що понад 1,1 тис. багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах після минулих обстрілів теж без опалення. Туди, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, подати теплоносій наразі неможливо.

Сьогодні вночі, 12 лютого, Росія атакувала Київ. Станом на ранок наслідки зафіксовані на 3 локаціях у Дніпровському та Дарницькому районах. У Дарницькому районі уламки російського БпЛА пошкодили фасад багатоповерхівки, в одній з квартир на останньому поверсі вибухотехніки вилучили реактивний двигун безпілотника.

Наразі відомо, що внаслідок нічної атаки у Києві двоє постраждалих.

До слова, понад 1100 будинків у Києві залишаються без опалення через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ після масованих атак росіян на енергосистему. Поки одні експерти сподіваються на повне відновлення столичної енергосистеми до опалювального сезону 2026-2027 року, а інші прогнозують, що на відновлення ТЕЦ знадобиться два-три роки, власники станції – товариство з обмеженою відповідальністю «Євро-Реконструкція» – дають більш стримані прогнози: про генерацію світла на об'єкті наразі не йдеться, а часткове повернення тепла можливе не раніше ніж за два місяці. «Главком» зібрав думки експертів про імовірні терміни відновлення Дарницької ТЕЦ.