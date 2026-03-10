Чому в окремих районах Києва 10 березня світла немає по 16 годин: пояснення ДТЕК

Ситуація з відсутністю світла у окремих районах Києва не пов'язана з новими обстрілами

Жителі Солом’янського та Голосіївського районів 10 березня опинилися в умовах жорстких відключень світла

Сьогодні, 10 березня, мешканці кількох районів Києва побачили у своїх графіках аномальні цифри – до 16,5 годин без електроенергії. У той час як для більшості груп обмеження діють лише у вечірні пікові години, мешканці Солом’янського та Голосіївського районів опинилися в умовах жорстких відключень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на численні скарги та коментарі користувачів на офіційній сторінці ДТЕК Київські електромережі.

Як пояснили в ДТЕК, ситуація не пов'язана з новими обстрілами. Причина – критичне перевантаження обладнання на одній із підстанцій. «Через перевантаження було тимчасово введено аварійні відключення на підстанції та для будинків, які вона живить. Це було необхідно, щоб уникнути серйозної аварії та тривалих ремонтів», – повідомили в компанії.

За інформацією мешканців, «темні» графіки на понад 14 годин отримали адреси, що живляться від проблемного енерговузла:

Солом’янський район: вул. Богданівська, Липківського, Солом’янська, Крутогірна, Федора Ернста.

Голосіївський район: вул. Голосіївська, Деміївська, Голосіївський проспект, вул. Антоновича, Велика Васильківська.

Зокрема, мешканці групи 28 повідомляють про подвійні відключення (з 08:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00), тоді як сусідні групи залишаються зі світлом.

В енергокомпанії запевняють, що ситуацію вже стабілізовано. Наразі триває процес переходу від аварійних обмежень назад до індивідуальних графіків.

Киянка повідомляє, шо на вул. Ернста світло буде відсутнє 14,5 годин скриншот коментарів

Відключення світла за адресою вул. Голосіївська, 4. скриншот коментарів

Без світла сидять жителі вулиці Богданівської скриншот коментарів

Немає світла на вул. Оипківського та вул. Деміївській скриншот коментарів

Багато годин без світла чекає на жителів вул. Велика Васильківська скриншот коментарів

Очікується, що найближчим часом графіки на сайті ДТЕК будуть скориговані відповідно до поточної ситуації. Тривалість відключень має скоротитися до планової вже протягом дня.

Якщо світла немає значно довше, ніж вказано у вашому звичному графіку – це наслідок ранкового аварійного режиму, який поступово скасовують.

Нагадаємо, за інформацією «Укренерго», сьогодні, 10 березня 2026 року, у частині областей з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Раніше повідомлялося, що загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.