Головна Київ Новини
search button user button menu button

Коли Київ повернеться до стабілізаційних графіків світла: відповідь КМВА

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Коли Київ повернеться до стабілізаційних графіків світла: відповідь КМВА
У Києві продовжують працювати пункти незламності
фото: ДСНСКИєва

Столиця та область продовжують зазнавати масованих російських атак по об’єктах критичної інфраструктури

Спрогнозувати терміни повернення до стабілізаційних графіків відключень світла у Києві замість нинішніх індивідуальних обмежень поки що неможливо. Через постійні атаки ворога на критичну інфраструктуру енергосистема столиці працює в режимі тимчасових рішень, а енергетики змушені щодня адаптуватися до умов невизначеності. Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі національного телемарафону, інформує «Главком».

За словами речниці, штаб ліквідації надзвичайних ситуацій в енергетиці під головуванням першого віцепрем’єр-міністра Дениса Шмигаля працює майже щодня, на ньому ухвалено рішення стосовно повернення столиці до планових відключень.

«Енергетики виконали масштабну роботу для того, щоб в умовах невизначеності надавати індивідуальний графік включень для мешканців Києва. Але наразі це тимчасове рішення, яке використовується замість графіка стабілізаційних відключень», – пояснила Поп.

Київ та область продовжують зазнавати масованих російських атак по об’єктах критичної інфраструктури, тож це не дозволяє прогнозувати повернення до звичних графіків. Водночас у місті триває нарощування потужності альтернативної генерації та впроваджують заходи для підвищення стійкості енергосистеми.

Нагадаємо, в Україні навесні може покращитися ситуація з електропостачанням. Попри постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру, система залишається керованою, а зростанням температури повітря споживання електроенергії традиційно зменшується.

Читайте також:

Теги: Київ відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві постраждала фабрика Roshen через нічний обстріл
Донька Келлога відреагувала на масований удар по Києву під час переговорів про мир
24 сiчня, 07:54
У Києві повітряна тривога тривала понад чотири години
У Києві повітряна тривога тривала понад чотири години
26 сiчня, 18:43
У Києві метрополітен повністю зупинив рух через дефіцит напруги
У Києві метрополітен повністю зупинив рух через дефіцит напруги
31 сiчня, 11:21
Повітряна тривога у Києві тривала три години
Повітряна тривога у Києві тривала три години
12 лютого, 05:20
Наразі на аварійних об’єктах у Києві працює близько 600 рятувальників
Надскладна ситуація в Києві: рятувальники розгорнули наметові пункти обігріву
25 сiчня, 18:57
У Дарницькому районі столиці виявлено бойову частину дрона (фото)
У Дарницькому районі столиці виявлено бойову частину дрона (фото)
27 сiчня, 11:39
У «Київводоканалі» запевнили, що випадків промерзання магістральних труб не зафіксовано
Чи замерзне каналізація на Троєщині? «Київводоканал» відреагував на чутки про вигрібні ями
29 сiчня, 13:04
Одна зі зруйнованих агресором ТЕС
Скільки електроенергетики пошкоджено? Ексміністр Плачков оцінив ситуацію
30 сiчня, 15:45
Забудовник звів малоповерхові будинки на вулиці Миколи Юнкерова в Оболонському районі
Прокуратура хоче стягнути 8 млн грн із забудовника, який звів житло у Пущі-Водиці
20 лютого, 13:53

Новини

Виїзд до Угорщини за $13 тис.: у Києві затримано організатора схеми для ухилянтів
Виїзд до Угорщини за $13 тис.: у Києві затримано організатора схеми для ухилянтів
Коли Київ повернеться до стабілізаційних графіків світла: відповідь КМВА
Коли Київ повернеться до стабілізаційних графіків світла: відповідь КМВА
У столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу
У столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу
Кличко відсторонив директора «Освітньої агенції міста Києва» Бугайова: причини
Кличко відсторонив директора «Освітньої агенції міста Києва» Бугайова: причини
Киянин втратив око внаслідок бійки з іноземцем в одному зі столичних готелів
Киянин втратив око внаслідок бійки з іноземцем в одному зі столичних готелів
До Києва прибув спікер Сейму Польщі
До Києва прибув спікер Сейму Польщі

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua