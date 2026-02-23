Коли Київ повернеться до стабілізаційних графіків світла: відповідь КМВА

Столиця та область продовжують зазнавати масованих російських атак по об’єктах критичної інфраструктури

Спрогнозувати терміни повернення до стабілізаційних графіків відключень світла у Києві замість нинішніх індивідуальних обмежень поки що неможливо. Через постійні атаки ворога на критичну інфраструктуру енергосистема столиці працює в режимі тимчасових рішень, а енергетики змушені щодня адаптуватися до умов невизначеності. Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі національного телемарафону, інформує «Главком».

За словами речниці, штаб ліквідації надзвичайних ситуацій в енергетиці під головуванням першого віцепрем’єр-міністра Дениса Шмигаля працює майже щодня, на ньому ухвалено рішення стосовно повернення столиці до планових відключень.

«Енергетики виконали масштабну роботу для того, щоб в умовах невизначеності надавати індивідуальний графік включень для мешканців Києва. Але наразі це тимчасове рішення, яке використовується замість графіка стабілізаційних відключень», – пояснила Поп.

Київ та область продовжують зазнавати масованих російських атак по об’єктах критичної інфраструктури, тож це не дозволяє прогнозувати повернення до звичних графіків. Водночас у місті триває нарощування потужності альтернативної генерації та впроваджують заходи для підвищення стійкості енергосистеми.

Нагадаємо, в Україні навесні може покращитися ситуація з електропостачанням. Попри постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру, система залишається керованою, а зростанням температури повітря споживання електроенергії традиційно зменшується.