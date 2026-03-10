Головна Київ Новини
Як переїжджати міст Патона? Українці жартами відреагували на «рекомендації»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Як переїжджати міст Патона? Українці жартами відреагували на «рекомендації»
«Ісусе, довіряю Тобі!». Блогер показав, як рухається мостом Патона після оприлюднення «рекомендацій» Бахматова
Блогер: «Якщо міст настільки аварійний, то чому по ньому дозволено рух, а якщо їздити можна – то до чого ці  поради?»

Історія з фейковою інфографікою про «особливі правила» руху мостом ім. Є. О. Патона отримала продовження у соцмережах. Поки КМДА офіційно спростовує поради «тримати двері відчиненими», кияни висміюють абсурдність ситуації. Про це повідомляє «Главком».

Через міст Патона – з молитвою і на матрасі

Попри серйозність теми стану мосту, київські блогери перетворили ситуацію на жарт. Зокрема, блогер-таксист nazarulit записав сатиричне відео свого проїзду аварійною переправою.

На кадрах водій намагається одночасно виконувати всі «поради»: відстібає пасок, тисне на кнопку розблокування дверей, які автоматично зачиняються знову, і врешті-решт починає розшнуровувати черевики, щоб бути готовим стрибати у воду.

«Блін, я на мосту Патона! Ви читали правила? Так, відстібаюся, мобілку в руці тримаю. На завтра я круг з собою візьму, буду хоча б з матрацом якимось», – іронізує блогер.

Далі лунає «дует» водія та пасажирки, які під спів псалма «Ісусе, довіряю Тобі» намагаються швидше дістатися іншого берега. Майже перетнувши міст, блогер озвучив головне питання, яке турбує киян: «Якщо міст настільки аварійний, то чому по ньому дозволено рух, а якщо їздити можна – то до чого ці апокаліптичні поради?».

Думки підписників блогера розділилися: одні радять йому їздити у рятувальному жилеті, інші молитися і довіряти Патону та нагадують, що поради є фейковими.

ШІ-фейк та загроза штрафів

Нагадаємо, наприкінці лютого голова Деснянської РДА Максим Бахматов поширив інфографіку, створену штучним інтелектом, де водіям радили під час руху мостом:

  • відстебнути паски безпеки;
  • розблокувати двері;
  • відчинити вікна;
  • тримати телефон напоготові на випадок падіння у воду.

У КМДА відреагували, назвавши ці «інструкції» фейком та закликали не сіяти паніку. Влада нагадує, що за поширення неправдивих чуток відповідно до ст.173-1 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність, а саме накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Яка ситуація насправді?

У КМДА нагадують, що міст Патона дійсно працює в обмеженому режимі для зменшення навантаження:

  • Заборонено рух вантажівок.
  • Крайні смуги закриті наливними бар’єрами.
  • Моніторинг стану конструкцій триває цілодобово.

Раніше повідомлялося, що технічний стан мосту імені Є.О. Патона у Києві досяг критичної позначки, а його подальше використання без термінового ремонту загрожує катастрофічними наслідками. Про це в інтерв'ю повідомив перший віцепрезидент НАН України, академік Вячеслав Богданов. Він підкреслив, що міст Патона, якому вже 72 роки, перебуває в аварійному стані ще з 2017 року. Торішнє планове обстеження Інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського зафіксувало нові загрозливі факти: значні дефекти та пошкодження вже істотно впливають на надійність усієї споруди.

