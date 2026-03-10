Як переїжджати міст Патона? Українці жартами відреагували на «рекомендації»

Блогер: «Якщо міст настільки аварійний, то чому по ньому дозволено рух, а якщо їздити можна – то до чого ці поради?»

Історія з фейковою інфографікою про «особливі правила» руху мостом ім. Є. О. Патона отримала продовження у соцмережах. Поки КМДА офіційно спростовує поради «тримати двері відчиненими», кияни висміюють абсурдність ситуації. Про це повідомляє «Главком».

Через міст Патона – з молитвою і на матрасі

Попри серйозність теми стану мосту, київські блогери перетворили ситуацію на жарт. Зокрема, блогер-таксист nazarulit записав сатиричне відео свого проїзду аварійною переправою.

На кадрах водій намагається одночасно виконувати всі «поради»: відстібає пасок, тисне на кнопку розблокування дверей, які автоматично зачиняються знову, і врешті-решт починає розшнуровувати черевики, щоб бути готовим стрибати у воду.

«Блін, я на мосту Патона! Ви читали правила? Так, відстібаюся, мобілку в руці тримаю. На завтра я круг з собою візьму, буду хоча б з матрацом якимось», – іронізує блогер.

Далі лунає «дует» водія та пасажирки, які під спів псалма «Ісусе, довіряю Тобі» намагаються швидше дістатися іншого берега. Майже перетнувши міст, блогер озвучив головне питання, яке турбує киян: «Якщо міст настільки аварійний, то чому по ньому дозволено рух, а якщо їздити можна – то до чого ці апокаліптичні поради?».

Після того, як мережею розлетілася ШІ-інфографіка про «нові правила» руху мостом Патона, таксист-блогер nazarulit записав іронічне відео. На кадрах він намагається виконати всі абсурдні поради: відстібає пасок, розблоковує двері та навіть розшнуровує взуття – і все це під спів… pic.twitter.com/bPwIWswl0f — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 10, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Думки підписників блогера розділилися: одні радять йому їздити у рятувальному жилеті, інші молитися і довіряти Патону та нагадують, що поради є фейковими.

Коментарі під дописом блогера скриншот

Коментарі під дописом блогера nazarulit скриншот

Коментарі під дописом блогера nazarulit скриншот

ШІ-фейк та загроза штрафів

Нагадаємо, наприкінці лютого голова Деснянської РДА Максим Бахматов поширив інфографіку, створену штучним інтелектом, де водіям радили під час руху мостом:

відстебнути паски безпеки;

розблокувати двері;

відчинити вікна;

тримати телефон напоготові на випадок падіння у воду.

У КМДА відреагували, назвавши ці «інструкції» фейком та закликали не сіяти паніку. Влада нагадує, що за поширення неправдивих чуток відповідно до ст.173-1 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність, а саме накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Яка ситуація насправді?

У КМДА нагадують, що міст Патона дійсно працює в обмеженому режимі для зменшення навантаження:

Заборонено рух вантажівок.

Крайні смуги закриті наливними бар’єрами.

Моніторинг стану конструкцій триває цілодобово.

Раніше повідомлялося, що технічний стан мосту імені Є.О. Патона у Києві досяг критичної позначки, а його подальше використання без термінового ремонту загрожує катастрофічними наслідками. Про це в інтерв'ю повідомив перший віцепрезидент НАН України, академік Вячеслав Богданов. Він підкреслив, що міст Патона, якому вже 72 роки, перебуває в аварійному стані ще з 2017 року. Торішнє планове обстеження Інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського зафіксувало нові загрозливі факти: значні дефекти та пошкодження вже істотно впливають на надійність усієї споруди.