Як переїжджати міст Патона? Українці жартами відреагували на «рекомендації»
Блогер: «Якщо міст настільки аварійний, то чому по ньому дозволено рух, а якщо їздити можна – то до чого ці поради?»
Історія з фейковою інфографікою про «особливі правила» руху мостом ім. Є. О. Патона отримала продовження у соцмережах. Поки КМДА офіційно спростовує поради «тримати двері відчиненими», кияни висміюють абсурдність ситуації. Про це повідомляє «Главком».
Через міст Патона – з молитвою і на матрасі
Попри серйозність теми стану мосту, київські блогери перетворили ситуацію на жарт. Зокрема, блогер-таксист nazarulit записав сатиричне відео свого проїзду аварійною переправою.
На кадрах водій намагається одночасно виконувати всі «поради»: відстібає пасок, тисне на кнопку розблокування дверей, які автоматично зачиняються знову, і врешті-решт починає розшнуровувати черевики, щоб бути готовим стрибати у воду.
«Блін, я на мосту Патона! Ви читали правила? Так, відстібаюся, мобілку в руці тримаю. На завтра я круг з собою візьму, буду хоча б з матрацом якимось», – іронізує блогер.
Далі лунає «дует» водія та пасажирки, які під спів псалма «Ісусе, довіряю Тобі» намагаються швидше дістатися іншого берега. Майже перетнувши міст, блогер озвучив головне питання, яке турбує киян: «Якщо міст настільки аварійний, то чому по ньому дозволено рух, а якщо їздити можна – то до чого ці апокаліптичні поради?».
Думки підписників блогера розділилися: одні радять йому їздити у рятувальному жилеті, інші молитися і довіряти Патону та нагадують, що поради є фейковими.
ШІ-фейк та загроза штрафів
Нагадаємо, наприкінці лютого голова Деснянської РДА Максим Бахматов поширив інфографіку, створену штучним інтелектом, де водіям радили під час руху мостом:
- відстебнути паски безпеки;
- розблокувати двері;
- відчинити вікна;
- тримати телефон напоготові на випадок падіння у воду.
У КМДА відреагували, назвавши ці «інструкції» фейком та закликали не сіяти паніку. Влада нагадує, що за поширення неправдивих чуток відповідно до ст.173-1 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність, а саме накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.
Яка ситуація насправді?
У КМДА нагадують, що міст Патона дійсно працює в обмеженому режимі для зменшення навантаження:
- Заборонено рух вантажівок.
- Крайні смуги закриті наливними бар’єрами.
- Моніторинг стану конструкцій триває цілодобово.
Раніше повідомлялося, що технічний стан мосту імені Є.О. Патона у Києві досяг критичної позначки, а його подальше використання без термінового ремонту загрожує катастрофічними наслідками. Про це в інтерв'ю повідомив перший віцепрезидент НАН України, академік Вячеслав Богданов. Він підкреслив, що міст Патона, якому вже 72 роки, перебуває в аварійному стані ще з 2017 року. Торішнє планове обстеження Інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського зафіксувало нові загрозливі факти: значні дефекти та пошкодження вже істотно впливають на надійність усієї споруди.
