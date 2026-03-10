Головна Київ Новини
У Києві відкривається виставка до 90-річчя Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

Виставка «Я сколихнув цей світ» стане найбільшою ретроспективою художника за останні роки
колаж: Музей історії міста Києва/Facebook

Ювілейна експозиція розгорнеться на всіх виставкових поверхах музею та продемонструє майже 250 творів Маестро

12 березня 2026 року у Музеї історії міста Києва відбудеться презентація ювілейної виставки «Я сколихнув цей світ», присвяченої 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу музею.

Іван Марчук – один із найвизначніших митців сучасності, автор понад 5 тисяч творів та творець унікальної художньої техніки «пльонтанізм». Назва виставки водночас є авторським зізнанням художника та свідченням світового масштабу його творчості: сьогодні його роботи є на всіх континентах, навіть в Антарктиді. 

Ця експозиція стане найбільшою ретроспективою художника за останні роки. Вперше Музей історії міста Києва віддає під один проєкт усі свої виставкові площі. Майже 250 творів Марчука розгорнуться на чотирьох поверхах, демонструючи шлях митця від ранніх студентських пошуків до філософських циклів сучасності.

12 березня у Музеї історії міста Києва відбудеться презентація ювілейної виставки «Я сколихнув цей світ» видатного українського художника Івана Марчука
12 березня у Музеї історії міста Києва відбудеться презентація ювілейної виставки «Я сколихнув цей світ» видатного українського художника Івана Марчука
Музей історії міста Києва

 «Сьогодні творчість Івана Марчука звучить із новою силою, нагадуючи, що культура також є формою стійкості – простором, де ми знаходимо внутрішню рівновагу та сили рухатися вперед», – зазначила генеральна директорка музею Вікторія Муха.

Експозиція сформована за тематичним принципом: кожен поверх музею матиме власну назву та концепцію, формуючи цілісний портрет художника – від ранніх пошуків до знакових циклів і філософських узагальнень. 

Особливе місце в експозиції займатимуть твори з особистої колекції Івана Марчука: ранній живопис, портрети, студентські роботи, ескізи та керамічні панно, більшість із яких раніше не були представлені широкому загалу.

Відвідувачі також зможуть побувати у символічній творчій майстерні Івана Марчука і побачити особисті речі митця: мольберт, палітру, книги з його бібліотеки, архівні матеріали та фрагменти інтерв’ю, які створять атмосферу живого діалогу з художником і дозволять відчути внутрішню лабораторію його мистецтва.

Виставка розкриє творчість Івана Марчука крізь призму епох, що сформували художника: від радянського часу, коли яскрава індивідуальність сприймалася як виклик системі, до періоду незалежності України та нашої сучасності, у якій його мистецтво відкривається в новому історичному звучанні. 

Для цієї грандіозної виставки свої фонди надали 11 музеїв України, а також понад 30 приватних колекціонерів. Проєкт реалізовано за підтримки мистецтвознавиці Тамари Стрипко та наукового консультанта Юрія Кухарчука.

Іван Марчук є лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph.

У 2021 році Іван Марчук удостоївся відзнаки президента «Національна легенда України». Нагороду вручено за «визначні особисті заслуги у становленні Незалежної України і зміцненні її державності, вагомий внесок у розвиток національного мистецтва».

Доробок митця налічує понад 5 тисяч творів, він провів більше 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Середня ціна полотна – $5-10 тис. Влітку 2024 року картину Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» було продано за рекордні для творів цього художника $300 тис. на аукціоні Goldens у Києві. У 2022 році інша картина Марчука «Сад спокуси» реалізована за $120 тис. на благодійному аукціоні.

Відвідати виставку можна з 13 березня по 17 травня 2026 року серпня згідно графіку роботи музею:

Ср.-Нд.: 12:00-19:00, Пн-Вт.: вихідні.

Каса працює з 12:00 до 18:30.

Вартість: 320 / 160 грн (повний / пільговий) 

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Нагадаємо, художник та лауреат відзнаки «Національна легенда України» Іван Марчук заявив про спробу захоплення прав на використання зображень його картин. Як з’ясував «Главком», судова тяганина, що розпочалася у Тернопільському суді, стосується сенсаційного спору: кому належить право розпоряджатися зображеннями картин української легенди. Позивачем у справі є живописець, відповідачами – четверо осіб. При цьому за межами судового процесу залишилася людина, чия роль виявилися визначальною.

Скандальна детективна історія розпочалася 12 травня 2020 року, коли Марчук відзначав 84-річчя. Славетного художника, як і зазвичай, вітали різні люди. Серед них був і колишній народний депутат, ексрадник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та земляк митця Михайло Апостол.

У розпорядженні «Главкома» опинилася копія документа, йдеться про ліцензійний (авторський) договір із підписами п’яти людей: Івана Марчука, Сергія Павленка, Михайла Синиці, Ігоря Апостола (син екснардепа) та Тамари Стрипко. Підписавши договір, художник надав вищеназваним чотирьом особам виключну ліцензію на використання авторських прав на зображення всіх своїх картин терміном на 100 років, за це митець нібито отримав 10 тис. грн (або $360 за курсом 2020 року) винагороди. Нові ліцензіати  «потурбувалися» і про художника, передбачивши для нього у договорі 5% роялті від надходжень за ліцензійні права. Однак ніхто ніколи ніяких коштів за цим договором не передавав Марчуку.

Судовий спір, ініційований художником, триває вже понад п’ять місяців. За цей час один із відповідачів заявив відвід головуючому судді за те, що той систематично відмовляє у задоволенні його клопотань. Наприклад, він наполягав, що служитель Феміди пропустив стадію розгляду з укладення мирової угоди. Однак, це не так.

За даними джерел «Главкома», суддя Тернопільського міськрайонного суду Тарас Якімець в судовому засіданні запитував, чи сторони бажають примиритися, на що адвокат Марчука повідомила суд: примирення між сторонами неможливе. До слова, після скандального розслідування «Главкома» про заволодіння авторськими правами на зображення картин легендарного художника Івана Марчука столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Зокрема, у 2021 році президент Володимир Зеленський доручив створити музейно-культурний центр видатного українського художника Івана Марчука. До 30-го Дня незалежності України того ж року відбувся масштабний збір благодійних коштів на реалізацію цього проєкту. Водночас музей досі не створено. Подальша доля зібраних грошей опинилася в центрі суспільної уваги після публікацій видання «Главком». На резонансну тему відреагував заступник міністра культури та інформаційної політики Іван Вербицький.

У лютому 2026 року Іван Марчук повідомив, що через шахрайські дії, пов’язані з посяганням певних осіб на його авторські права, змушений тимчасово згорнути виставкову діяльність у Великій Британії та Швейцарії.

Теги: Київ музеї виставка художник

