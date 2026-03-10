Головна Київ Новини
Столичні рятувальники зняли дітей з відколотого шматка криги у 20 метрах від берега

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У ДСНС зауважили, що з настанням теплішої погоди лід на водоймах стає особливо небезпечним
Діти були врятовані за допомогою гумового човна та водолазного спорядження

Учора, 9 березня, в Києві були врятовані діти, які опинилися посеред водойми на відколотій крижині далеко від берега. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, інформує «Главком».

Повідомляється, що надзвичайна ситуація сталася о 19:37. Двоє дітей опинилися приблизно за 20 метрів від берега на шматку криги.

Діти були врятовані за допомогою гумового човна та водолазного спорядження. Рятувальники доставили їх на берег і передали медикам, обійшлося без травм.

У ДСНС зауважили, що з настанням теплішої погоди лід на водоймах стає особливо небезпечним, швидко втрачаючи міцність і проламується навіть там, де здається надійним. Дітям та дорослим нагадали про небезпеку і закликали утримуватися від перебування на замерзлих річках, озерах чи ставках під час потепління. У разі небезпечної ситуації на воді слід одразу телефонувати за номером 101.

Нагадаємо, на початку лютого на обвідному каналі поблизу села Лебедівка Вишгородського району під час катання по замерзлій водоймі автомобіль УАЗ із двома чоловіками провалився під кригу. Тіло одного з них знайшли відразу.

