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    ДТП із постраждалими в Києві: два легковики не поділили перехрестя (фото)

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    В результаті зіткнення автомобіль&nbsp;KIA вилетів на газон - ДТП із постраждалими в Києві: два легковики не поділили перехрестя (фото)
    В результаті зіткнення автомобіль KIA вилетів на газон
    Фото: Київ оперативний

    До лікарні потрапили троє людей

    У понеділок, 24 серпня, близько 19:30 на перехресті Салютної та Туполєва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися автомобілі Volkswagen і КІА.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    За інформацією водія Volkswagen, він їхав по вул. Туполєва у бік проспекту Перемоги і повертав ліворуч на вулицю Салютну. Один зустрічний автомобіль призупинився, блимнув фарами та пропустив його. В цей час по правій смузі їхав KIA. Сталося зіткнення автівок.

    Внаслідок аварії постраждало троє осіб із автомобіля KIA. Всіх із забоями було госпіталізовано до лікарні.

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    ДТП із постраждалими в Києві: два легковики не поділили перехрестя (фото)
    ДТП із постраждалими в Києві: два легковики не поділили перехрестя (фото)
    ДТП із постраждалими в Києві: два легковики не поділили перехрестя (фото)
    ДТП із постраждалими в Києві: два легковики не поділили перехрестя (фото)
    ДТП із постраждалими в Києві: два легковики не поділили перехрестя (фото)
    ДТП із постраждалими в Києві: два легковики не поділили перехрестя (фото)
    ДТП із постраждалими в Києві: два легковики не поділили перехрестя (фото)
    ДТП із постраждалими в Києві: два легковики не поділили перехрестя (фото)
    ДТП із постраждалими в Києві: два легковики не поділили перехрестя (фото)
    ДТП із постраждалими в Києві: два легковики не поділили перехрестя (фото)
    ДТП із постраждалими в Києві: два легковики не поділили перехрестя (фото)

    Як повідомлялося, 22 серпня в Києві на Русанівці, на вулиці Флоренції 7, п’яний водій сміттєвоза збив маму з дворічним сином. Жінка померла на місці аварії.

    ДТП Київ водій автомобіль
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