ДТП із постраждалими в Києві: два легковики не поділили перехрестя (фото)



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В результаті зіткнення автомобіль KIA вилетів на газон Фото: Київ оперативний

До лікарні потрапили троє людей

У понеділок, 24 серпня, близько 19:30 на перехресті Салютної та Туполєва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися автомобілі Volkswagen і КІА.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

За інформацією водія Volkswagen, він їхав по вул. Туполєва у бік проспекту Перемоги і повертав ліворуч на вулицю Салютну. Один зустрічний автомобіль призупинився, блимнув фарами та пропустив його. В цей час по правій смузі їхав KIA. Сталося зіткнення автівок.

Внаслідок аварії постраждало троє осіб із автомобіля KIA. Всіх із забоями було госпіталізовано до лікарні.

Як повідомлялося, 22 серпня в Києві на Русанівці, на вулиці Флоренції 7, п’яний водій сміттєвоза збив маму з дворічним сином. Жінка померла на місці аварії.