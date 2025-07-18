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США: в поліцейському навчальному центрі стався вибух, є загиблі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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США: в поліцейському навчальному центрі стався вибух, є загиблі
Заступники шерифа округу Лос-Анджелес біля навчального центру академії Біскайлуз, де вранці під час навчань загинули троє поліцейських
фото: Los Angeles Times

Постраждалих після вибуху доставили до лікарні

У навчальному центрі Біскайлуз Департаменту шерифа округу Лос-Анджелес стався вибух. Внаслідок чого щонайменше троє помічників шерифа загинули і ще одна людина отримала поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Los Angeles Times.

Вибух стався в центрі на Істерн-авеню, де розташоване спеціальне бюро шерифа і вибухотехнічна служба, в тому числі команда саперів. Влада проводила розслідування, але причину вибуху не вдалося з'ясувати одразу. Постраждалих після вибуху доставили до лікарні.

Джерела повідомили The Times, що коли стався вибух, команда саперів перевозила вибухонебезпечний предмет на об'єкті. Сапери поліції Лос-Анджелеса прибули на місце події, щоб допомогти знешкодити будь-які інші потенційні вибухові речовини, а прилеглу територію було евакуйовано.

ФБР також прибуло на місце події. Чиновники накрили місце вибуху масивним брезентом. Приблизно за 25 м від будівлі вибухом вибило вікна позашляховика.

Раніше у США на заводі Northrop Grumman, що виробляв міжконтинентальні балістичні ракети, стався вибух. Він пролунав о 7:38 ранку 16 квітня і зруйнував будівлю на заводі Northrop Grumman Innovation Systems у Промонторі, штат Юта, де компанія виробляє твердопаливні ракетні двигуни.

Теги: США поліція

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