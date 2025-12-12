Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві оштрафовано працівника клубу, який у формі поліціянта «затримав Санта Клауса» (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У Києві оштрафовано працівника клубу, який у формі поліціянта «затримав Санта Клауса» (фото)
Поліція притягнула до відповідальності працівника столичного клубу за інсценування затримання Санта Клауса
фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві

«Затримання Санта Клауса» було частиною шоу на вечірці клубу

У Києві поліція притягнула до відповідальності працівника столичного клубу за інсценування затримання Санта Клауса. Чоловік був одягнений у поліцейську форму. Це правоохорнці виявили під час моніторингу мереж. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Інцидент стався у клубі Голосіївського району. Поліція повідомила, що чоловіка, який вдавав із себе поліціянта отримав штраф у розмірі 34 тис. грн. «Оперативники Голосіївського управління поліції разом з аналітиками кримінального аналізу встановили, що подія відбувалась в одному з розважальних закладів Голосіївського району та встановили особу самого псевдополіцейського», – йдеться у заяві поліції.

Інцидент стався у клубі Голосіївського району
Інцидент стався у клубі Голосіївського району
фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві

Повідомляється, що ним виявився 25-річний працівник клубу, який не має жодного відношення до роботи у правоохоронних органах. Тож вистава, де він затримав Санта Клауса було частиною розважального шоу на вечірці. На працівника клубу склали адміністративний протокол за статтею 184-3 КУпАП (незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України).

Затримання Санта Клауса було частиною розважального шоу на вечірці
Затримання Санта Клауса було частиною розважального шоу на вечірці
фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві

У поліції наголосили та звернулись до громадян з попередженням про те, що використання поліцейської форми та іншої атрибутики без законних підстав є порушенням законодавства. До того ж це передбачає адміністративну відповідальність

Раніше «Главком» повідомляв про те, правоохоронці Київщини закрили 18 гральних закладів, які підпільно працювали у Фастівському, Білоцерківському, Бучанському, Васильківському та Обухівському районах області. У прокуратурі розповіли, що заклади працювали у закритому режимі, зокрема й під час комендантської години. Доступ до них надавався лише обмеженому колу людей за попередньою домовленістю з адміністраторами.

Читайте також:

Теги: Київ поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві два райони частково залишаються знеструмленими
У Києві два райони частково залишаються знеструмленими
30 листопада, 11:37
Від російського удару загинула людина
Атака на Київ: відео з вигорілих квартир Дарницького району
29 листопада, 10:54
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 10 грудня 2025 року
9 грудня, 20:45
У Муніципальній охороні вкотре нагадали, що недобудови або покинуті будівлі – це не місця для проведення дозвілля
На Позняках підлітки проникли на територію недобудови та напали на охоронця
19 листопада, 14:45
Теплова потужність кожної котельні становить 600 кВт
«Київтеплоенерго» розгорнуло мобільні котельні для шести лікарень столиці
26 листопада, 08:57
26 листопада Київський апеляційний суд мав розглядати апеляцію детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова щодо запобіжного заходу
«Заміновано» будівлю суду, де має слухатися апеляція детектива НАБУ Магамедрасулова
26 листопада, 14:04
«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту
Рух пішоходів у переході на Майдані Незалежності частково обмежено до 25 грудня через ремонт
2 грудня, 23:29
Конча-Заспа: між ГУР і військовими сталася сутичка у санаторії – ЗМІ
Конча-Заспа: між ГУР і військовими сталася сутичка у санаторії – ЗМІ
3 грудня, 20:55
Віра Каденюк з сином Дмитром у 2019 році
У Києві знайдено мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня, 09:33

Новини

У Києві оштрафовано працівника клубу, який у формі поліціянта «затримав Санта Клауса» (фото)
У Києві оштрафовано працівника клубу, який у формі поліціянта «затримав Санта Клауса» (фото)
Київ: графіки відключення світла 13 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 13 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 13 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 13 грудня 2025 року
На Київщині правоохоронці викрили 18 підпільних гральних закладів
На Київщині правоохоронці викрили 18 підпільних гральних закладів
На Київщині через отруєння помер чоловік, дві жінки в лікарні
На Київщині через отруєння помер чоловік, дві жінки в лікарні
«Київтеплоенерго» відновило подачу опалення на Теремках після аварії
«Київтеплоенерго» відновило подачу опалення на Теремках після аварії

Новини

Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Сьогодні, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua