У Києві оштрафовано працівника клубу, який у формі поліціянта «затримав Санта Клауса» (фото)

«Затримання Санта Клауса» було частиною шоу на вечірці клубу

У Києві поліція притягнула до відповідальності працівника столичного клубу за інсценування затримання Санта Клауса. Чоловік був одягнений у поліцейську форму. Це правоохорнці виявили під час моніторингу мереж. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Інцидент стався у клубі Голосіївського району. Поліція повідомила, що чоловіка, який вдавав із себе поліціянта отримав штраф у розмірі 34 тис. грн. «Оперативники Голосіївського управління поліції разом з аналітиками кримінального аналізу встановили, що подія відбувалась в одному з розважальних закладів Голосіївського району та встановили особу самого псевдополіцейського», – йдеться у заяві поліції.

Інцидент стався у клубі Голосіївського району фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві

Повідомляється, що ним виявився 25-річний працівник клубу, який не має жодного відношення до роботи у правоохоронних органах. Тож вистава, де він затримав Санта Клауса було частиною розважального шоу на вечірці. На працівника клубу склали адміністративний протокол за статтею 184-3 КУпАП (незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України).

Затримання Санта Клауса було частиною розважального шоу на вечірці фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві

У поліції наголосили та звернулись до громадян з попередженням про те, що використання поліцейської форми та іншої атрибутики без законних підстав є порушенням законодавства. До того ж це передбачає адміністративну відповідальність

