Убивство підлітка на фунікулері. Адвоката обвинуваченого покарано за затягування справи

Дисциплінарна палата зупинила право на заняття адвокатською діяльністю захиснику Артема Косова терміном на три місяці

Дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області на три місяці відсторонила від роботи адвоката, якого Офіс генпрокурора звинуватив у затягуванні судового процесу у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна в київському фунікулері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.

Зазначається, що відповідне рішення комісія ухвалила 29 грудня 2025 року. За даними Офісу генпрокурора, під час судового розгляду справи правоохоронці неодноразово фіксували навмисне затягування процесу з боку захисників обвинуваченого Артема Косова. Зокрема, без поважних причин зривалися судові засідання, створювалися перешкоди для дослідження доказів і допиту свідків.

Колегія суддів Шевченківського районного суду міста Києва неодноразово порушувала питання про притягнення адвокатів обвинуваченого до дисциплінарної відповідальності, однак ухвали суду тривалий час залишалися без розгляду.

29 грудня 2025 року дисциплінарна палата КДКА Рівненської області за скаргою Офісу генерального прокурора зупинила право на заняття адвокатською діяльністю захиснику Артема Косова терміном на три місяці.

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року Максим Матерухін загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої». Загиблим виявився Максим Матерухін, який навчався в 10-А класі в столичній школі №36. Семеро підлітків, які були свідками трагічного інциденту, дали свідчення.

Як повідомляв «Главком», 22 вересня 2025 року Шевченківський районний суд оголосив вирок колишньому співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, обвинуваченому у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Суд призначив йому довічне позбавлення волі.

Під час слухання справи сторона захисту добивалася перекваліфікації кримінального правопорушення: з пункту 7 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство з хуліганських мотивів»; санкція статті – від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі) на статтю 119 Кримінального кодексу («Вбивство через необережність»; санкція статті – від трьох до п’яти років обмеження волі або позбавленням волі на той самий термін). Це пояснювали тим, що Косов не бажав смерті потерпілому. Навпаки – працівник УДО вживав заходи з надання першої домедичної допомоги, накладаючи джгута на шию підлітка.

Феміда такі аргументи відкинула. На думку суду, Артем Косов втілив у життя «нікчемний, надуманий привід для з’ясування стосунків, реалізуючи його безпосереднім застосуванням щодо Максима Матерухіна бойового прийому – захват та кидок в напрямку панорамного скляного вікна». У підсумку це призвело до смерті неповнолітнього.