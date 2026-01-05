Головна Київ Новини
search button user button menu button

Убивство підлітка на фунікулері. Адвоката обвинуваченого покарано за затягування справи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Убивство підлітка на фунікулері. Адвоката обвинуваченого покарано за затягування справи
Правоохоронці стверджують, що неодноразово фіксували навмисне затягування процесу з боку захисників Артема Косова
фото: Офіс генпрокурора

Дисциплінарна палата зупинила право на заняття адвокатською діяльністю захиснику Артема Косова терміном на три місяці

Дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області на три місяці відсторонила від роботи адвоката, якого Офіс генпрокурора звинуватив у затягуванні судового процесу у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна в київському фунікулері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.

Зазначається, що відповідне рішення комісія ухвалила 29 грудня 2025 року. За даними Офісу генпрокурора, під час судового розгляду справи правоохоронці неодноразово фіксували навмисне затягування процесу з боку захисників обвинуваченого Артема Косова. Зокрема, без поважних причин зривалися судові засідання, створювалися перешкоди для дослідження доказів і допиту свідків.

Колегія суддів Шевченківського районного суду міста Києва неодноразово порушувала питання про притягнення адвокатів обвинуваченого до дисциплінарної відповідальності, однак ухвали суду тривалий час залишалися без розгляду.

29 грудня 2025 року дисциплінарна палата КДКА Рівненської області за скаргою Офісу генерального прокурора зупинила право на заняття адвокатською діяльністю захиснику Артема Косова терміном на три місяці.

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року Максим Матерухін загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої». Загиблим виявився Максим Матерухін, який навчався в 10-А класі в столичній школі №36. Семеро підлітків, які були свідками трагічного інциденту, дали свідчення.

Як повідомляв «Главком», 22 вересня 2025 року Шевченківський районний суд оголосив вирок колишньому співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, обвинуваченому у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Суд призначив йому довічне позбавлення волі.

Під час слухання справи сторона захисту добивалася перекваліфікації кримінального правопорушення: з пункту 7 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство з хуліганських мотивів»; санкція статті – від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі) на статтю 119 Кримінального кодексу («Вбивство через необережність»; санкція статті – від трьох до п’яти років обмеження волі або позбавленням волі на той самий термін). Це пояснювали тим, що Косов не бажав смерті потерпілому. Навпаки – працівник УДО вживав заходи з надання першої домедичної допомоги, накладаючи джгута на шию підлітка.

Феміда такі аргументи відкинула. На думку суду, Артем Косов втілив у життя «нікчемний, надуманий привід для з’ясування стосунків, реалізуючи його безпосереднім застосуванням щодо Максима Матерухіна бойового прийому – захват та кидок в напрямку панорамного скляного вікна». У підсумку це призвело до смерті неповнолітнього.

Читайте також:

Теги: Київ вбивство фунікулер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія атакувала Київ безпілотниками, загинула людина
Росія атакувала Київ безпілотниками, загинула людина
Сьогодні, 04:45
У Музеї Варвари та Богдана Ханенків триває виставка «Африка: директ»
Куди сходити у Києві 5-11 січня: дайджест культурних подій
3 сiчня, 19:05
В залежності від кількості снігу до роботи залучається до 12 одиниць снігоочисної техніки одночасно
У Києві на трамвайні маршрути вийшла спецтехніка для очищення колій від снігу
31 грудня, 2025, 14:38
Квартира киянки після пограбування
Крадіжка на 250 тис. у Святошині: двох підозрюваних відправлено під варту (фото)
31 грудня, 2025, 10:31
Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у ніч на 27 грудня
У Києві розгорнуто мобільні пересувні котельні для обігріву лікарень
27 грудня, 2025, 23:16
Малюків-засновників Києва на Поштовій площі традиційно перевдягнули до свята
Малюки-засновники Києва зустрічають Різдво у святковому вбранні (фото)
24 грудня, 2025, 15:05
Київ: графіки відключення світла 18 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 18 грудня 2025 року
17 грудня, 2025, 20:48
Новий сучасний бюветний комплекс в Оболонському районі Києва
В Оболонському районі створено новий сучасний бюветний комплекс: адреса
17 грудня, 2025, 10:20
Досудове розслідування триває
Смерть сина Каденюка: названо основну версію слідства
10 грудня, 2025, 17:00

Новини

Київ: графіки відключення світла 6 січня 2026 року
Київ: графіки відключення світла 6 січня 2026 року
Убивство підлітка на фунікулері. Адвоката обвинуваченого покарано за затягування справи
Убивство підлітка на фунікулері. Адвоката обвинуваченого покарано за затягування справи
Київщина: графіки відключення світла 6 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 6 січня 2026 року
Малюнок юної бучанки стане різдвяною листівкою у Шотландії: деталі проєкту
Малюнок юної бучанки стане різдвяною листівкою у Шотландії: деталі проєкту
Теракт на Оболоні: затримано дівчину, яка підірвала авто нацгвардійця на замовлення РФ
Теракт на Оболоні: затримано дівчину, яка підірвала авто нацгвардійця на замовлення РФ
Ожеледь, туман і мокрий сніг: синоптики попередили про негоду в Києві 6 січня
Ожеледь, туман і мокрий сніг: синоптики попередили про негоду в Києві 6 січня

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua