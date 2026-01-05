Головна Київ Новини
Екстрені відключення світла на лівому березі Києва скасовано 5 січня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

ДТЕК наголосив, що графіки можуть оновлюватися впродовж дня, відповідно до ситуації в енергосистемі

Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони Києва повертаються до графіків відключень світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Як відомо, екстрені відключення на лівому березі Києва було введено після масштабного обстрілу столиці 27 грудня. Масований удар по енергетичній інфраструктурі Києва та області, який росіяни здійснювали декількома хвилями протягом ночі, спричинив серйозні пошкодження.

Графіки відключення світла в Києві 6 січня

  • 1.1 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 20:00;
  • 1.2 черга – без світла з 05:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
  • 2.1 черга – без світла з 08:00 до 10:30 та з 15:30 до 19:30;
  • 2.2 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
  • 3.1 черга – без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 23:00;
  • 3.2 черга – без світла з 10:00 до 15:30;
  • 4.1 черга – без світла з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 22:00;
  • 4.2 черга – без світла з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 22:00;
  • 5.1 черга – без світла з 12:00 до 18:00;
  • 5.2 черга – без світла з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 01:30 до 05:30 та з 14:00 до 16:00;
  • 6.2 черга – без світла з 12:00 до 16:00.
Нагадаємо, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

