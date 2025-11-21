Київський Музей авангарду відзначає річницю відкриттям двох масштабних виставок

Музей Авангарду було офіційно засновано в листопаді 2024 року

До річниці створення філії Музею Авангарду, Музей історії міста Києва разом із новоствореною філією в межах Avant-Garde Kyiv Fest 2025 презентували два виставкові проєкти. Йдеться про експозиції «Авангард. АРМУ. Історія» та «Авангард. Культур-Ліга». Про це повідомляє «Главком».

Зауважимо, Музей Авангарду було офіційно засновано в листопаді 2024 року як десяту філію Музею історії міста Києва, він оселився в історичній будівлі на вул. Липській, яка є пам’яткою архітектури.

Вікторія Муха: За рік роботи колекція Музею авангарду поповнювалася і зараз налічує майже 300 робіт представників різних авангардистських течій фото: пресслужба Музею історії Києва

«Сьогодні ми є свідками реалізації дуже амбітної та масштабної ідеї, яку активно підтримувала та над якою працювала попередня генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова. Попри виклики воєнного часу, в Києві відкрили новий музей – Музей Авангарду. Це стало можливим завдяки співпраці митців, колекціонерів, науковців, культурних діячів, міської влади та партнерів. За цей рік нам вдалося пройти шлях від рішення про створення Музею Авангарду до появи перших відвідувачів у його новому приміщенні. Команда весь цей час працювала над поповненням колекції, яка нині налічує майже 300 робіт представників різних течій авангарду. Кияни та гості столиці вже можуть ознайомитися з двома важливими мистецькими проєктами, присвяченими боротьбі за самоідентичність», – зазначила генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха.

Презентація перших двох виставок у Музеї авангарду. 20 листопада 2025 року фото: пресслужба Музею історії Києва

Директорка наголосила, що виставки «Авангард. АРМУ. Історія» й «Авангард. Культур-Ліга» проходять під одним дахом і демонструють найвідоміші імена українського авангарду, а команда музею продовжує досліджувати тяглість авангардних ідей та відстоювати культурну спадщину від гібридних зазіхань ворога.

На виставці «Авангард. АРМУ. Історія» представлені роботи митців-учасників АРМУ – Миколи Глущенка, Марії Котляревської, Оксани Павленко, Василя Седляра, Івана Падалки, Олександра Богомазова, Вадима Меллера, Василя Єрмилова, Віктора Пальмова, Онуфрія Бізюкова, Михайла Бойчука, Олександра Хвостенка-Хвостова, Володимира Татліна, Анатоля Петрицького, Василя Касіяна, Олександра Довгаля, Михайла Жука та Миколи Рапая.

Колекція Музею авангарду налічує майже 300 робіт представників різних течій фото: пресслужба Музею історії Києва

Виставковий проєкт «Авангард. Культур-Ліга» презентує спадок зазначеної єврейської культурно-просвітницької організації. Культур-Ліга діяла в 1918–1924 роках в Україні та інших регіонах тодішньої російської імперії, до її складу входили українські авангардисти єврейського походження.

На виставці представлені роботи таких митців, як Марк Шагал, Мане Кац, Давид Штеренберг, Абрам Маневич, Осип Цадкін та інші. Проєкт реалізується в партнерстві з Посольством держави Ізраїль в Україні, Ізраїльським культурним центром у Києві «Натів», Почесним консульством Держави Ізраїль у Західному регіоні України.

Презентація перших двох виставок у Музеї авангарду. 20 листопада 2025 року фото: пресслужба Музею історії Києва

Експозицію можна переглянути згідно з графіком роботи музею: середа–неділя – з 12:00 до 19:00, понеділок, вівторок – вихідні.

Місце проведення: Музей Авангарду , вул. Липська 16, 1 поверх.

