Київ: графіки відключення світла 29 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Київ: графіки відключення світла 29 листопада 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки відключення світла у Києві 29 листопада

Завтра, 29 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 29 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 14:30 до 18:00;
  • 1.2 черга – без світла з 14:30 до 18:00;
  • 2.1 черга – без світла з 14:30 до 18:00;
  • 2.2 черга – без світла з 14:30 до 18:00;
  • 3.1 черга – без світла з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 20:00;
  • 3.2 черга – без світла з 18:00 до 20:00;
  • 4.1 черга – без світла з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:30;
  • 4.2 черга – без світла з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:30;
  • 5.1 черга – без світла з 11:00 до 14:30 та з 21:30 до 23:00;
  • 5.2 черга – без світла з 11:00 до 14:30 та з 21:30 до 23:00;
  • 6.1 черга – без світла з 11:00 до 14:30;
  • 6.2 черга – без світла з 11:00 до 14:30.
Київ: графіки відключення світла 29 листопада 2025 року фото 1
Київ: графіки відключення світла 29 листопада 2025 року фото 2

Нагадаємо, завтра, 29 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

