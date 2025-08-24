Сьогодні буде перекрито центр Києва через візит іноземних делегацій

Сьогодні Україна відзначає 34-ту річницю проголошення Незалежності

Сьогодні, 24 серпня центральну частину Києва буде перекрито. Управління державної охорони України повідомило подробиці, передає «Главком».

Повідомляється, що у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.

«Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення», – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що сьогодні Україна відзначає 34-ту річницю своєї незалежності. На знак солідарності європейські інституції підсвітили кольорами українського прапора.

24 серпня – це дата, яка має надзвичайно потужний символізм для українського народу. Цього дня країна відзначає головне державне свято – День Незалежності. Водночас у світі святкують неофіційні та пам’ятні дні, що мають власну історію.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора, який щорічно відзначається 23 серпня. У своєму зверненні глава держави наголосив на значенні синьо-жовтого стяга як символу свободи, єдності та незламності нації, особливо в умовах повномасштабної війни