Сьогодні буде перекрито центр Києва через візит іноземних делегацій

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сьогодні буде перекрито центр Києва через візит іноземних делегацій
Центр Києва буде перекрито
фото з відкритих джерел

Сьогодні Україна відзначає 34-ту річницю проголошення Незалежності

Сьогодні, 24 серпня центральну частину Києва буде перекрито. Управління державної охорони України повідомило подробиці, передає «Главком».

Повідомляється, що у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.

«Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення», – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що сьогодні Україна відзначає 34-ту річницю своєї незалежності. На знак солідарності європейські інституції підсвітили кольорами українського прапора.

24 серпня – це дата, яка має надзвичайно потужний символізм для українського народу. Цього дня країна відзначає головне державне свято – День Незалежності. Водночас у світі святкують неофіційні та пам’ятні дні, що мають власну історію.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 24 серпня 2025 року.

До слова, вчора українці відзначали День Державного Прапора України.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора, який щорічно відзначається 23 серпня. У своєму зверненні глава держави наголосив на значенні синьо-жовтого стяга як символу свободи, єдності та незламності нації, особливо в умовах повномасштабної війни

Київ українці День Незалежності дорожній рух обмеження

