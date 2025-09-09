Негода на Київщині. Блискавка влучила у мобільну вежу в Хотянівці та спричинила масштабну пожежу
Іскри чи електричний розряд запалив цех пілорами, розташований поруч
У селі Хотянівка, що у Вишгородському районі Київської області, під час негоди, яка вирувала учора, 8 вересня, блискавка влучила у вишку мобільного звʼязку. Про це повідомляється на сторінці Вишгородської громади Хотянівського старостинського округу, інформує «Главком».
У повідомленні зазначається, що іскри чи електричний розряд запалив цех пілорами, розташований поруч.
Також повідомляється, що розряд пошкодив кріплення чи фундамент, що призвело до обвалу вишки згодом.
Пожежу гасили працівники ДСНС. Під час пожежі також було перекрито рух дорогою Хотянівка-Новосілки.
