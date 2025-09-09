Негода на Київщині. Блискавка влучила у мобільну вежу в Хотянівці та спричинила масштабну пожежу

Розряд пошкодив кріплення чи фундамент, що призвело до обвалу вишки згодом

У селі Хотянівка, що у Вишгородському районі Київської області, під час негоди, яка вирувала учора, 8 вересня, блискавка влучила у вишку мобільного звʼязку. Про це повідомляється на сторінці Вишгородської громади Хотянівського старостинського округу, інформує «Главком».

Пожежні автівки на заправці поряд з місцем займання фото: Тетяна Злаповська/Facebook

У повідомленні зазначається, що іскри чи електричний розряд запалив цех пілорами, розташований поруч.

Також повідомляється, що розряд пошкодив кріплення чи фундамент, що призвело до обвалу вишки згодом.

😱На Київщині потужна блискавка 8 вересня влучила у вежу мобільного зв'язку, що призвело до займання. Вогонь перекинувся на цех пилорами. Вогонь гасили працівники ДСНС.

Пожежу гасили працівники ДСНС. Під час пожежі також було перекрито рух дорогою Хотянівка-Новосілки.