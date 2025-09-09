Головна Київ Новини
search button user button menu button

Негода на Київщині. Блискавка влучила у мобільну вежу в Хотянівці та спричинила масштабну пожежу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Негода на Київщині. Блискавка влучила у мобільну вежу в Хотянівці та спричинила масштабну пожежу
Розряд пошкодив кріплення чи фундамент, що призвело до обвалу вишки згодом
фото: Тетяна Хлаповська/Faceboook

Іскри чи електричний розряд запалив цех пілорами, розташований поруч

У селі Хотянівка, що у Вишгородському районі Київської області, під час негоди, яка вирувала учора, 8 вересня, блискавка влучила у вишку мобільного звʼязку. Про це повідомляється на сторінці Вишгородської громади Хотянівського старостинського округу, інформує «Главком».

Пожежні автівки на заправці поряд з місцем займання
Пожежні автівки на заправці поряд з місцем займання
фото: Тетяна Злаповська/Facebook

У повідомленні зазначається, що іскри чи електричний розряд запалив цех пілорами, розташований поруч.

Також повідомляється, що розряд пошкодив кріплення чи фундамент, що призвело до обвалу вишки згодом.

Пожежу гасили працівники ДСНС. Під час пожежі також було перекрито рух дорогою Хотянівка-Новосілки.

Теги: Київщина пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії виникла масштабна пожежа на лакофарбовому підприємстві
У Росії виникла масштабна пожежа на лакофарбовому підприємстві
12 серпня, 02:28
Аварія трапилася на одній із вулиць в селищі Велика Димерка
На Київщині п’яний водій на смерть збив жінку на кріслі колісному
18 серпня, 15:21
Від отриманих травм потерпіла померла на місці події
У Борисполі під колесами потягу загинула жінка. Поліція повідомила деталі трагедії
18 серпня, 15:57
У Волгограді після атаки дронів спалахнув нафтопереробний завод
У Волгограді після атаки дронів спалахнув нафтопереробний завод
19 серпня, 06:23
У США спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі (відео)
У США спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі (відео)
23 серпня, 02:30
Зруйнований потяг під час атаки на Київ у ніч на 28 серпня
Залізничники відновили пошкоджену обстрілом інфраструктуру на Київщині
30 серпня, 10:43
Палац російського диктатора Володимира Путіна під Геленджиком
«Палац Путіна» ледь не згорів: пожежу гасили чотири дні
31 серпня, 16:33
Поліція затримала рідного брата загиблої дівчини на місці злочину
Вбивство 17-річної дівчини у Білій Церкві. Підозру вручено рідному брату загиблої
4 вересня, 13:04
У Києві палає фабрика Roshen (відео)
У Києві палає фабрика Roshen (відео)
6 вересня, 12:21

Новини

Негода на Київщині. Блискавка влучила у мобільну вежу в Хотянівці та спричинила масштабну пожежу
Негода на Київщині. Блискавка влучила у мобільну вежу в Хотянівці та спричинила масштабну пожежу
Всесвітньо відомий художник Іван Марчук подарував свою картину Музею історії Києва
Всесвітньо відомий художник Іван Марчук подарував свою картину Музею історії Києва
Потрійна ДТП у Яготині: чотирьох людей госпіталізовано до лікарні
Потрійна ДТП у Яготині: чотирьох людей госпіталізовано до лікарні
Суд покарав рецидивіста, який викрав рюкзак військового у метро
Суд покарав рецидивіста, який викрав рюкзак військового у метро
Несподіваний грім злякав жителів столиці: синоптикиня заспокоїла киян
Несподіваний грім злякав жителів столиці: синоптикиня заспокоїла киян
Київ попрощався із 19-річною військовою Дар’єю Лопатіною (фото)
Київ попрощався із 19-річною військовою Дар’єю Лопатіною (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
13K
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
5136
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
2156
У Києві відкрито пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю (фото)
1806
Ультиматум Путіна – неприйнятний: чим небезпечний для України відхід з Донбасу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua