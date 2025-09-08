Скільки коштує втекти з України «під ключ»? Київська прокуратура розповіла про шокуючий випадок

Юристу компанії, яка організовувала виїзд за кордон військовозобов'язаного, повідомлено про підозру за двома статтями

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу

Прокурори повідомили про підозру юристу приватної компанії, який допомагав чоловіку, що перебував у розшуку ТЦК та СП, виїхати за кордон. За послугу «під ключ» він вимагав 34 тис. євро, обіцяючи виготовити фіктивні документи та зняти з розшуку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними прокупатури, юридична компанія обіцяла чоловікові повний документальний супровід виїзду за кордон шляхом виготовлення фіктивного пакета документів. Втім, коли дата виїзду вже була визначена, з’ясувалося, що той перебуває у розшуку ТЦК та СП. Відтак юрист повідомив клієнту, що потрібно додатково заплатити за зняття з розшуку.

«Загалом юридична компанія оцінила свої послуги в 34 тис євро, з яких 27 тис. євро – за фіктивні документи, ще 7 тис. євро – за зняття з розшуку ТЦК та СП», – йдеться у повідомленні.

Слідчі прокуратури повідомили, що при передачі другої частини обумовленої суми – 16 тис. євро, клієнта зняли з розшуку, а при передачі останньої частини грошей йому повідомили, що виїзд заплановано через два-три тижні.

Як повідомили у прокуратурі, юристу компанії повідомлено про підозру за двома статтями:

за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів);

за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи).

Нагадаємо, директорка столичної фірми, маючи зв’язки зі службовими особами ТЦК та СП, за винагороду у сумі $19 тис. пропонувала призовникам дистанційно зняти їх з військового обліку з подальшим фіктивним працевлаштуванням у свою компанію. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також у Києві затримали чоловіка, який за $15-25 тис. допомагав знімати чоловіків з військового обліку.