Головна Київ Новини
search button user button menu button

До ліквідації наслідків атаки РФ у Києві залучено авіацію (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
До ліквідації наслідків атаки РФ у Києві залучено авіацію (відео)
До робіт залучено авіацію у Києві
фото: glavcom.ua

Інформація щодо кількості залученої техніки, об’ємів води та точних локацій наразі уточнюється

Після чергової масованої комбінованої атаки Росії на Київ рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки удару. До робіт залучено авіацію. Гелікоптери ДСНС допомагають гасити масштабні пожежі, які виникли в результаті влучань, інформує «Главком».

Основні зусилля зосереджені на лівому березі Києва, де зафіксовано найбільші пошкодження. У місті працюють рятувальники, медики, психологи та техніка для розбору завалів.

До ліквідації наслідків атаки РФ у Києві залучено авіацію (відео) фото 1

Інформація щодо кількості залученої техніки, об’ємів води та точних локацій наразі уточнюється.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Нагадаємо, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вимагає від Російської Федерації припинити вбивства та вести переговори про мир.

Каллас наголосила, що поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами. «Нічна атака на Київ свідчить про свідомий вибір ескалації конфлікту та зневагу до мирних зусиль. Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори», – каже вона.

Зауважимо, через російську атаку в ніч на 28 серпня на столицю вже відомо про 14 загиблих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед загиблих у Києві – троє дітей. Найменшій дитині, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу, було лише три роки.

Кличко повідомив, що у столиці зафіксовано багато руйнувань у різних районах. Наслідки фіксують у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура: заклади освіти, торгівельні центри, житлові будинки, транспортна інфраструктура.

За повідомленням міського голови, у Дарницькому дайоні, де вщент зруйнована багатоповерхівка, рятувальники продовжують шукати людей під завалами. У Києві розгорнуто оперативні штаби для допомоги всім постраждалим.

Читайте також:

Теги: ДСНС авіація обстріл Київ рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Небо над Києвом
Київ накрила сильна гроза
28 липня, 22:24
Дорожники ремонтуватимуть нижній шар асфальтобетонного покриття
Рух вулицею Остафія Дашкевича буде частково обмежено протягом двох днів (схема)
1 серпня, 08:25
Рішенням Дарницького районного суду міста Києва позов прокуратури задоволено
У Дарницькому районі конфісковано дві земельні ділянки, що належали громадянам РФ
1 серпня, 08:44
Очільниця департаменту наголосила, що кожен може захистити себе, мінімізувавши ризик інфікування та ускладнень від Covid-19
У Києві зростає кількість тяжких хворих на Covid-19: влада закликає носити маски
11 серпня, 12:34
З Одеси поїзд відправлятиметься 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до Одеси
12 серпня, 15:55
Олександр Борисович Недбайло виступає з вітальним словом на святі останнього дзвоника. 3 червня 2025 року
Пішов із життя директор одного зі столичних ліцеїв Олександр Недбайло
20 серпня, 08:56
Експосадовцю Шевченківської РДА повідомлено про підозру
Експосадовець Шевченківської РДА підозрюється у переплаті 1,8 млн грн за ремонт укриттів
20 серпня, 15:58
Артур Логай серйохно травмувався під час сімейного відпочинку
Актор Артур Логай втратив палець через обручку
26 серпня, 13:56
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
Сьогодні, 09:39

Новини

РФ масовано атакувала Київ: вже 14 загиблих, серед яких дворічна дитина (оновлюється)
РФ масовано атакувала Київ: вже 14 загиблих, серед яких дворічна дитина (оновлюється)
Київ. Одна з кондитерських повністю зруйнована внаслідок обстрілу РФ
Київ. Одна з кондитерських повністю зруйнована внаслідок обстрілу РФ
У Києві 29 серпня оголошено днем жалоби
У Києві 29 серпня оголошено днем жалоби
До ліквідації наслідків атаки РФ у Києві залучено авіацію (відео)
До ліквідації наслідків атаки РФ у Києві залучено авіацію (відео)
Через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля місії ЄС в Україні (фото)
Через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля місії ЄС в Україні (фото)
Кличко: Росія вбила трьох дітей у Києві – найменшій три роки
Кличко: Росія вбила трьох дітей у Києві – найменшій три роки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
4551
РФ масовано атакувала Київ: вже 14 загиблих, серед яких дворічна дитина (оновлюється)
3292
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
3145
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
2355
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua