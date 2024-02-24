Два роки великої війни. Реалії Києва у цифрах

Кличко оприлюднив деякі факти про Київ за два роки повномасштабної війни

Повітряна тривога за два роки лунала у столиці майже тисячу разів

Із 24 лютого 2022 року в Києві загинули майже 200 цивільних мешканців, серед яких шестеро дітей. За цей же час у столиці народилося 36 620 немовлят. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

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За даними міського голови, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Києві:

повітряна тривога пролунала 989 разів;

пошкоджені близько 800 житлових будинків. А також 122 заклади освіти, 18 закладів охорони здоров'я, 17 – соціальної сфери;

«Київська служба порятунку» здійснила 156 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці;

на місця ракетних атак та атак дронами бригади «швидкої» здійснили 1741 виїзд. Надали допомогу 1034 пацієнтам, зокрема 36 дітям;

загинули майже 200 цивільних мешканців, серед них – шестеро дітей;

на сьогодні зареєстровані майже 209,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких – близько 46 тисяч дітей;

понад вісім тисяч жителів столиці в перші місяці війни щоденно отримували допомогу від Гуманітарного штабу Києва. Майже 200 тисяч продуктових наборів додатково від штабу отримали внутрішньо переміщені особи та пенсіонери столиці;

гуманітарний штаб столиці залучив допомогу від понад 150 міжнародних партнерів;

метро, як укриття, під час повітряних тривог приймало одночасно близько 70 тисяч киян;

висаджено понад 14 000 дерев;

одружилися 48 267 пар, розлучилися – 6 476 пар;

народилося 36 620 немовлят: 18 768 хлопчиків та 17 852 дівчинки. Серед новонароджених – 647 двієнь та шість трієнь.

Нагадаємо, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва в день других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Також сьогодні до Києва також прибули прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії.

Крім того, в Україну приїхала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.