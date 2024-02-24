Два роки великої війни. Реалії Києва у цифрах
Повітряна тривога за два роки лунала у столиці майже тисячу разів
Із 24 лютого 2022 року в Києві загинули майже 200 цивільних мешканців, серед яких шестеро дітей. За цей же час у столиці народилося 36 620 немовлят. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
За даними міського голови, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Києві:
- повітряна тривога пролунала 989 разів;
- пошкоджені близько 800 житлових будинків. А також 122 заклади освіти, 18 закладів охорони здоров'я, 17 – соціальної сфери;
- «Київська служба порятунку» здійснила 156 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці;
- на місця ракетних атак та атак дронами бригади «швидкої» здійснили 1741 виїзд. Надали допомогу 1034 пацієнтам, зокрема 36 дітям;
- загинули майже 200 цивільних мешканців, серед них – шестеро дітей;
- на сьогодні зареєстровані майже 209,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких – близько 46 тисяч дітей;
- понад вісім тисяч жителів столиці в перші місяці війни щоденно отримували допомогу від Гуманітарного штабу Києва. Майже 200 тисяч продуктових наборів додатково від штабу отримали внутрішньо переміщені особи та пенсіонери столиці;
- гуманітарний штаб столиці залучив допомогу від понад 150 міжнародних партнерів;
- метро, як укриття, під час повітряних тривог приймало одночасно близько 70 тисяч киян;
- висаджено понад 14 000 дерев;
- одружилися 48 267 пар, розлучилися – 6 476 пар;
- народилося 36 620 немовлят: 18 768 хлопчиків та 17 852 дівчинки. Серед новонароджених – 647 двієнь та шість трієнь.
Нагадаємо, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва в день других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Також сьогодні до Києва також прибули прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії.
Крім того, в Україну приїхала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
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