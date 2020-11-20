Смертельне ДТП на Видубичах: поліція розшукує свідків

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної автопригоди

Столична поліція розшукує свідків смертельної дорожньо-транспортної пригод, що сталася 28 жовтня біля станції метро «Видубичі».

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Внаслідок автопригоди двоє осіб отримали тілесні ушкодження, а одна людина померла на місці. За фактом події проводиться досудове розслідування.

Столичні поліцейські просять свідків та очевидців ДТП, які мають будь-яку інформацію стосовно цієї дорожньо-транспортної пригоди, звернутися за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, або повідомити по телефону: (063) 503-0-778 або 102.

Як повідомлялось, 28 жовтня близько 19:00 години водій громадського автобуса здійснив наїзд на людей, які знаходилися на зупинці громадського транспорту. Унаслідок ДТП чоловік 1977 р.н. загинув на місці події, двоє жінок 1965 та 1979 р.н. були госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Водія автобуса затримали на місці події. За фактом події слідчі столичної поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження призначено ряд експертиз для встановлення всіх обставин та причин смертельної автопригоди. у порядку ст. 208 КПК України. За попередніми даними, він був тверезий.

Водію автобуса повідомлено про підозру.