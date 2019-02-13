В муніципальному транспорті Вінниці можна розрахуватись за проїзд SMS-повідомленням

Місце влада продовжує впроваджувати додаткові сервіси безготівкової оплати проїзду

Для того, щоб вінничанам було зручно розраховуватись за проїзд у транспорті КП «Вінницька транспортна компанія», відтепер впроваджується ще одна форма оплати – за допомогою SMS-повідомлення, яке пасажир надсилає зі свого мобільного. Це просто, зручно та швидко. Про це, серед іншого, йдеться у Меморандумі про взаємодію у сферах впровадження інноваційних проектів для населення міста з урахуванням новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологій, який був підписаний 12 лютого між Вінницькою міською радою та Приватним акціонерним товариством Київстар.

У Вінниці продовжують впроваджувати додаткові сервіси безготівкової оплати проїзду для пасажирів КП «ВТК», які діятимуть одночасно із традиційним способом – купівлею паперових квитків безпосередньо у транспорті. Відтепер у вінничан з’явилась можливість оплачувати проїзд за допомогою SMS-повідомлення. Сьогодні був підписаний Меморандум про співпрацю між міською радою та мобільним оператором Київстар.

Метою цього документу є не лише співпраця у сфері впровадження послуг з оплати за проїзд, а й оповіщення населення, що проживає та працює в місті Вінниця, про надзвичайні ситуації або їх загрозу. Також – надання статистичних даних для сприяння розвитку інфраструктури міста та туризму, надання громадянам доступу до електронних порталів міста з впровадженням послуги MobileID.

Перед підписанням Меморандуму Вінницький міський голова Сергій Моргунов розповів, що з точки зору надання різних послуг Вінниця вважається одним із лідерів по Україні, і продовжує розширювати їх спектр. Оплата проїзду з допомогою SMS-повідомлення – це ще одна функція, яка запроваджується для користувачів муніципального транспорту Вінниці. Нещодавно вінничани отримали можливість сплачувати за проїзд з допомогою зчитування QR-коду, і на сьогодні 60 тисяч пасажирів скористалися цією опцією.

«В рамках впровадження нашого електронного квитка нам цікаво надати людям можливість вибрати найбільш зручну для них форму оплати проїзду в муніципальному транспорті. Також у Меморандумі ми передбачаємо впровадження MobileІD – це електронний цифровий підпис для того, щоб розширити спектр отримання електронних послуг в Центрах надання адміністративних послуг через смартфон або комп’ютер. Ви знаєте, що ми сьогодні в наших ЦНАПАх надаємо 563 послуги, більше 30 з яких – в електронному вигляді. І саме завдяки сервісу MobileІD ми зможемо розширити спектр цих електронних сервісів», – сказав міський голова Сергій Моргунов.

«Від імені компанії Київстар я дякую команді Вінницької міської ради та міському голові Сергію Моргунову за те, що у нас є така слушна нагода впроваджувати інновації в найбільш інноваційному місті України. Як ми знаємо, ще з 2007-2008 років Вінниця попереду, і здається, що у цих нових цифрових послугах вона також не буде відставати. Сьогодні ми демонструємо послугу оплати за проїзд за допомогою SMS-повідомлення, проте, згідно з Меморандумом, який ми підписуємо, плани набагато ширші. Компанія Київстар у Вінницькому регіоні представлена досить потужно, це дає нам гарні засади для того, щоб вже впроваджувати більш складні цифрові інноваційні сервіси. Є великий потенціал в розбудові транспортної інфраструктури, і тут є цікаві послуги, які Київстар може запропонувати. Це аналітика великих даних для того, щоб розвивати авіаційні сполучення і робити для туристів ці місця привабливими, щоб ми розвивали місцевий туризм», – зазначив директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар Євген Кражан. Читайте також Столична влада планує за п’ять років закупити 400 одиниць трамваїв і тролейбусів Сьогодні, 10:09

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Під час запровадження нових форм розрахунку за проїзд важливо пропонувати різні варіанти, щоб пасажири могли обрати найбільш зручний для них спосіб. Оплата з допомогою SMS-повідомлення не потребує багато часу та зусиль. Це просто та зручно. Потрібно відправити SMS із кодом обраного маршруту на номер 877. Після чого на телефон пасажира прийде підтвердження оплати за проїзд, а з мобільного рахунку автоматично буде вирахувано вартість поїздки. Квиток діятиме протягом години.

«Для Вінницької транспортної компанії підписання цього Меморандуму – це, в першу чергу, покращення можливості сплачувати за проїзд для громадян. Наразі ми вже переконались, що все нове сприймається досить позитивно. Сьогоднішня подія важлива для підприємства, я думаю, що вона матиме успіх», – каже керівник КП «Вінницька транспортна компанія» Михайло Луценко.

Кожний маршрут тролейбуса, трамвая та автобуса матиме свій код. Його можна буде побачити на наліпках у самому транспорті. На них буде також інструкція, як користуватись цим сервісом.

Для оплати потрібно мати на мобільному рахунку кошти для проведення операції. Важливо, що пасажир сплачує лише вартість проїзду, саме SMS-повідомлення безкоштовне. Зараз послуга передбачена для передплатних абонентів Київстару (а це – більше 95 % вінничан), в подальшому планується зробити її доступною і для контрактних абонентів. Сервіс реалізований на базі послуги «Смарт-Гроші».

Кондуктору та контролеру потрібно буде показати SMS-підтвердження щодо сплати проїзду.

Нагадаємо, що з 22 січня вінничани, які користуються смартфонами, можуть сплачувати за проїзд з допомогою додатку Privat24 http://www.vmr.gov.ua/Lists/CityNews/ShowNews.aspx?ID=5686 . За 20 днів було здійснено уже 58,5 тисяч оплат проїзду у такий спосіб. А вже навесні у місті розпочнеться перший етап впровадження системи e-квитка в громадському транспорті. До жовтня у 580 одиницях громадського транспорту буде встановлено відповідне обладнання, зупинки обладнають 50 електронними табло. По місту діятиме 550 точок поповнення карток. Також будуть розповсюджені засоби оплати за проїзд – картки (для учнів, студентів, пільговиків та решти пасажирів). Електронний квиток – це перший крок до створення Муніципальної картки вінничанина.