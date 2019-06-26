Е-квиток у дії: у Кличка кажуть, що ним сплачено вже майже 28 млн поїздок



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Валідатори для оплати проїзду встановлені у столичних автобусах та тролейбусах Фото: Главком

Найчастіше кияни використовують е-квиток у наземному транспорті

За шість місяців 2019 року 27,8 мільйона поїздок у громадському транспорті Києва було сплачено за допомогою електронного квитка. Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян на своїй сторінці у Facebook.

Найчастіше кияни використовують е-квиток у наземному транспорті. За час функціонування автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП) 20,5 млн поїздок в автобусах, тролейбусах та фунікулері було сплачено безготівково.

Нагадуємо, у столиці триває дослідна експлуатація єдиного електронного квитка.

Оплатити проїзд у будь-якому комунальному громадському транспорті можна за допомогою єдиного квитка, транспортної картки Kyiv Smart Card, картки киянина, паперового квитка з QR кодом або QR кодом, згенерованим у кабінеті киянина. Для того, аби здійснити оплату у салоні наземного транспорту потрібно піднести картку або квиток до валідатора, а в метрополітені – до зчитувального пристрою на турнікеті.

Як повідомлялося, електронний квиток запрацює на всіх видах муніципального транспорту Києва з 1 листопада цього року.

У Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати.

Як повідомлялося, Кyiv smart card діє як у метрополітені, так і в наземному транспорті – автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері.

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