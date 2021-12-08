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    Екоцид на Київщині. Сморід від виробництва отруює людей (відео)

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    Компанія &laquo;Схід Біо Груп&raquo; у селі Пії&nbsp;займається переробкою відходів від діяльності вітчизняних птахофабрик - Екоцид на Київщині. Сморід від виробництва отруює людей (відео)
    Компанія «Схід Біо Груп» у селі Пії займається переробкою відходів від діяльності вітчизняних птахофабрик
    фото: скріншот із відео

    Правоохоронці та екологи не можуть потрапити на виробництво з перевіркою

    Жителі села Пії Ржищівської громади Обухівського району скаржаться на діяльність місцевого виробництва «Схід Біо Груп». Вони заявляють, що діяльність компанії ведеться з порушенням санітарного законодавства.

    Як повідомляє «Київський регіон», від виробничих приміщень, які знаходяться поряд зі школою та житловими будинками, надходить настільки їдкий сморід, що діти у школі поруч періодично втрачають свідомість.

    Судячи з усього, підприємство «Схід Біо Груп» без будь-яких дозволів як зі сторони Держпродспоживслужби та органів місцевого самоврядування займається переробкою відходів від діяльності вітчизняних птахофабрик, отримуючи біологічні продукти. Відповідність їх виробництва екологічним нормам, схоже, підприємців не хвилює.

    Чи ведеться ця діяльність з порушенням законодавства – мають встановити поліція, Держекоінспекція та Держпродспоживслужба. Але їх не допускають з перевіркою на це підприємство.

    Як повідомлялося, протягом січня-вересня 2021 року в Києві та Київській області порушники завдали збитків довкіллю на понад 71 млн грн через порушення природоохоронного законодавства.

    До слова, 22 жовтня правоохоронці провели обшуки на київських підприємствах-перевізниках відходів та на сміттєвих полігонах.

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    Теги: екологія Київщина повітря
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    Екоцид на Київщині. Сморід від виробництва отруює людей (відео)