Ексочільниця столичної медицини розповіла, що її могло вивести з себе

Валентина Гінзбург: «Як би зреагували ви, якщо б у дитячому відділенні використовували ліки, термін яких сплив?»

Колишня директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург в інтерв'ю «Главкому» відповіла на звинувачення у жорсткому стилі роботи та пояснила свою вимогливість до колег тим, що керівники медичних закладів несуть велику відповідальність за життя, здоров'я пацієнтів та колективу.

Гінзбург визнала, що її могли вивести з себе численні порушення та управлінська недбалість. Вона навела приклади таких неприпустимих ситуацій. Зокрема, йдеться про звернення від постраждалих під час обстрілів, яким у лікарнях видавали списки ліків та засобів і наказували все купувати, змушуючи сплачувати за обстеження. Також її обурювала ситуація, коли до неї зверталися матері зі скаргами на відсутність вакцини проти вірусу папіломи людини, хоча департамент КМДА закупив і передав цю вакцину в заклади.

Ексочільниця також згадала обурливі ситуації, коли перевірки виявляли використання ліків із терміном придатності, що сплив, у дитячому відділенні однієї з лікарень.

Окремо Гінзбург торкнулася фінансових проблем столичних медустанов. Зокрема, колишня чиновниця навела приклад, коли керівник закладу уклав річний контракт з НСЗУ на суму, яка не покриває навіть фонд оплати праці. «Тобто грошей не вистачає колективу на зарплату, а потрібно ще ж купувати медикаменти, витратні матеріали, продукти харчування тощо. При цьому керівник не просто сам нічого не робить, а ще й активно протидіє будь-яким змінам, які б дозволили виправити ситуацію», – каже Гінзбург і наводить як приклад ендокринологічний центр, який до приєднання до 18-ї лікарні мав кредиторську заборгованість близько 17 млн грн, тоді як надходження від НСЗУ складали лише 4 млн грн на місяць. Тобто, додає Гінзбург, з кожним днем ситуація в закладі ставала дедалі гіршою, і якби не було проведено реорганізацію, то центр припинив би своє існування сам по собі.

Інша, за словами ексочільниці столичної медицини, повчальна історія стосується дитячої інфекційної лікарні. Попередники теперішнього керівника під час епідемії коронавірусу витратили велике фінансування НСЗУ «у довільній манері», а коли епідемія закінчилася і припинилися виплати, не мали плану подальшого функціонування. У результаті очільниця закладу звільнилася, а новий керівник третій рік поспіль змушений виплачувати працівникам борги із зарплати та рятувати заклад.

Нагадаємо, Валентина Гінзбург – доктор медичних наук та заслужений лікар України – очолювала Департамент охорони здоров'я КМДА з 2017 року. Чиновниця звільнилася у жовтні 2025 року. Виступаючи на сесії міськради 9 жовтня, Гінзбург зазначила, що залишає посаду.

Після звільнення Валентини Гінзбург Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації очолила головна лікарка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан. Нова очільниця Департаменту до виконання обов’язків приступила 5 листопада.