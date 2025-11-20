Головна Київ Новини
Провокативні відео з «поліцейськими»: у Києві протягом року оштрафовано понад 10 блогерів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
33-річний киянин знімав провокативні відео заради лайків та розваги, без жодного усвідомлення наслідків
фото: Національна поліція України/Facebook

«Блогери» знімали провокативні відеоролики, видаючи себе за поліцейських та демонструючи ганебну поведінку

Протягом року у Києві притягнуто до відповідальності більше десятка «блогерів», які перетворювали поліцейську форму на реквізит для скандальних відео у соцмережах. Про це повідомляють столичні правоохоронці, інформує «Главком».

Зазначається, що порушники вдягали поліцейський однострій, знімали провокативні відеоролики, у яких демонстрували ганебну поведінку та видавали себе за поліцейських.

Зокрема, днями правоохоронці виявили черговий провокативний відеоматеріал під час моніторингу соцмереж. На відеоролику псевдополіцейський використовував нецензурну лексику та провокував конфлікт із «пересічним» громадянином. «Блогером» виявився 33-річний киянин.

«Його пояснення не відрізнялося від попередників: усе робив заради лайків та розваги, без жодного усвідомлення наслідків», – йдеться в повідомленні.

На нього складено протокол за статтею 184-3 КУпАП – незаконне використання ознак належності до Національної поліції України. Йому загрожує штраф до 34 тис. грн.

Раніще повідомлялося, що під час моніторингу інтернету правоохоронці виявили близько десяти відеороликів, на яких невідомі особи, одягнені у поліцейський однострій, проводили псевдо-перевірки документів, імітували затримання, чим створювали хибне уявлення про діяльність поліції та дискредитували роботу правоохоронного органу. Поліцейські склали у відношенні трьох псевдополіцейських адміністративний матеріал за ст. 184-3 КУпАП – незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції. Санкція статті передбачає сплату штрафу у розмірі до 34 тис. грн.

Теги: Київ штраф поліція відео конфлікт

