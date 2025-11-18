Головна Київ Новини
Друга за ніч повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Друга за ніч повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
Можна виходити з укриттів

У Києві о 00:12 оголосили повітряну тривогу. Існувала загроза застосування балістичного озброєння. О 00:28 оголошено відбій.

КМДА прость всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у ніч на 18 листопада Росія вдарила безпілотниками по Дніпру. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко написав, що через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі. 

