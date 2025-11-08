Головна Країна Події в Україні
Украв гроші та втік у ліс. Що вирішив суд щодо поліцейського з Києва

Надія Карбунар
glavcom.ua
Суд відправив Рибянського під варту на 60 діб
фото: Офіс генпрокурора

Начальнику відділення Дарницького управління поліції у Києві Юрію Рибянському обрали запобіжний захід

Суд обрав запобіжний захід начальнику відділення Дарницького управління поліції Юрію Рибянському. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Суд відправив Рибянського під варту на 60 діб із альтернативою застави у розмірі 13,3 мільйона гривень.

Як відомо, вдень 6 листопада поліція Києва опублікувала повідомлення про зникнення Юрія Рибянського – начальника відділення Дарницького управління поліції. Поліціянт не вийшов на службу та не виходив на зв’язок.

Рибянський був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) Нацполіції виявили зникнення арештованих коштів – згодом з’ясувалося, що йдеться про 16 мільйонів гривень.

У поліції негайно розпочали пошуки свого співробітника, відкривши провадження за статтею Кримінального кодексу України про умисне вбивство із позначкою «безвісти зниклий».

Паралельно ДБР відкривало провадження за ч. 3 ст. 365 КК України – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Уже незабаром поліція повідомила, що Рибянського таки відшукали – його затримали на Рівненщині в лісі. Там він ховався в наметі щонайменше два дні.

 

