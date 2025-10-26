У Києві понад 20 постраждалих, є загиблі: у ДСНС розкрили подробиці про атаку РФ

Пожежа у будинку у Києві

У Деснянському районі Києва внаслідок удару безпілотника виникли масштабні пожежі

У Києві внаслідок нічної російської атаки загинули троє людей, ще 29 дістали поранення, серед них семеро дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

У Деснянському районі Києва внаслідок удару безпілотника виникли масштабні пожежі. Один із дронів влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, де спалахнула пожежа. З верхніх поверхів рятувальники евакуювали 13 людей.

За іншою адресою у цьому ж районі БпЛА влучив у шістнадцятиповерхівку – з першого по дев’ятий поверх вибито вікна.

Також надходили повідомлення про влучання дрона в багатоповерхівку в Оболонському районі столиці, однак пожежі там не виявили.

фото: ДСНС Києва

фото: ДСНС Києва

Для ліквідації наслідків нічної атаки залучено понад 100 рятувальників і більше 20 одиниць основної та спеціальної техніки.

фото: ДСНС Києва

фото: ДСНС Києва

фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня російські терористи вдарили безпілотниками по Чернігову. Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За інформацією Брижинського, зафіксовано влучання в одне з підприємств міста. Повідомляється, що через падіння уламків БпЛА на території загорівся автомобіль.