У Києві молодики продали неіснуючих зарядних станцій на пів мільйона гривень

Поліцейські Голосіївського управління поліції завершили розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо двох мешканців Києва та області, які протягом кількох місяців ошукували громадян, продаючи неіснуючий товар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними слідства, до шахрайства причетні двоє мешканців Києва та області віком 18 і 24 років.

Наймолодшому учаснику схеми лише 18 років фото: поліція Києва/Facebook

«Ділки, користуючись попитом на зарядні станції через відключення електроенергії, створювали фіктивні оголошення на популярних онлайн-майданчиках про продаж обладнання, вели листування з потенційними покупцями у месенджерах та переконували їх робити повну або часткову передоплату за «товар» – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після отримання грошей фігуранти припиняли будь-який контакт із покупцями та розпоряджалися коштами на власний розсуд.

Після отримання грошей фігуранти припиняли будь-який контакт із покупцями фото: поліція Києва/Facebook

За даними правоохоронців, жертвами шахраїв стали 14 мешканців Києва та інших регіонів, які втратили від 3,5 до 40 тис. грн кожен. У межах зафіксованих епізодів є й найбільший платіж – 315 тис. грн. Загалом, сума завданих збитків громадянам сягає близько 600 тис. грн.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили ділкам про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство). Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченим загрожує до 5 років позбавлення волі.

