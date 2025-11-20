Головна Київ Новини
У Києві молодики продали неіснуючих зарядних станцій на пів мільйона гривень

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві молодики продали неіснуючих зарядних станцій на пів мільйона гривень
Затриманий за підозрою у шахрайстві
фото: поліція Києва/Facebook

Після отримання грошей фігуранти припиняли будь-який контакт із покупцями та розпоряджалися коштами на власний розсуд

Поліцейські Голосіївського управління поліції завершили розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо двох мешканців Києва та області, які протягом кількох місяців ошукували громадян, продаючи неіснуючий товар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними слідства, до шахрайства причетні двоє мешканців Києва та області віком 18 і 24 років.

Наймолодшому учаснику схеми лише 18 років
Наймолодшому учаснику схеми лише 18 років
фото: поліція Києва/Facebook

«Ділки, користуючись попитом на зарядні станції через відключення електроенергії, створювали фіктивні оголошення на популярних онлайн-майданчиках про продаж обладнання, вели листування з потенційними покупцями у месенджерах та переконували їх робити повну або часткову передоплату за «товар» – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після отримання грошей фігуранти припиняли будь-який контакт із покупцями та розпоряджалися коштами на власний розсуд.

Після отримання грошей фігуранти припиняли будь-який контакт із покупцями
Після отримання грошей фігуранти припиняли будь-який контакт із покупцями
фото: поліція Києва/Facebook

За даними правоохоронців, жертвами шахраїв стали 14 мешканців Києва та інших регіонів, які втратили від 3,5 до 40 тис. грн кожен. У межах зафіксованих епізодів є й найбільший платіж – 315 тис. грн. Загалом, сума завданих збитків громадянам сягає близько 600 тис. грн.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили ділкам про підозру  за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство). Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченим загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві менеджерка компанії вигадала неіснуючий грабіж, щоб приховати привласнення коштів клієнта. Подія сталася наприкінці вересня. До поліції Києва надійшло повідомлення від 25-річної жінки, яка заявила, що двоє невідомих чоловіків на одній із вулиць Голосіївського району вдарили її по голові та відібрали 60 тисяч гривень і особисті речі. Оперативні співробітники разом з аналітиками кримінального аналізу негайно почали встановлювати нападників. Невдовзі правоохоронці з’ясували, що нападу не було: відео, покази свідків та інші докази повністю спростували слова заявниці. 

До слова, на Фастівщині 57-річну жінку підозрюють у цинічній крадіжці, скоєній в умовах воєнного стану. Скориставшись довірою військовослужбовця, який вирушив на фронт і залишив їй свою банківську картку для накопичення на спільний будинок та автомобіль, співмешканка зняла з його рахунку понад мільйон гривень. Замість відкладати гроші, вона витратила їх на розкішний відпочинок у Європі, особисті потреби та дозвілля з іншими чоловіками. 

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
