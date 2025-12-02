Експрацівник прокуратури Молочний отримав 7,5 років ув'язнення за смертельну ДТП

Сторона обвинувачення просила максимального покарання для колишнього працівника прокуратури

Голосіївський районний суд Києва оголосив вирок для колишнього працівника прокуратури Андрія Молочного за обвинуваченням у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Суд призначив йому 7,5 років позбавлення волі. Про це у вівторок, 2 грудня, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує «Главком».

Аварія сталася 19 липня 2025 року на вулиці Великій Васильківській. За матеріалами справи, водій авто їхав у стані алкогольного сп'яніння, проігнорував заборонний знак, виїхав на зустрічну смугу та рухався зі швидкістю, майже вдвічі вищою за дозволену на цій ділянці дороги. Він влетів на тротуар і збив 61-річну жінку.

«Після того, як він збив жінку, він не став викликати швидку або надавати їй бодай якусь допомогу. Він просто втік з місця ДТП. Потерпіла померла в лікарні від отриманих травм», – зазначив Кравченко.

За словами генерального прокурора, сторона обвинувачення просила максимального покарання для колишнього працівника прокуратури – 10 років позбавлення волі. Оскільки суд призначив менший строк ув'язнення, прокурори оскаржать вирок в апеляційному суді.

Нагадаємо, у столиці сталася резонансна ДТП за участю працівника прокуратури – чоловік наїхав на жінку просто на тротуарі й одразу після цього зник з місця події. Аварія сталася пізно ввечері, близько 23:30 у суботу, 19 липня, в Голосіївському районі Києва.

Ввечері 19 липня 2025 року чоловік виїхав на пішохідну зону на вулиці Великій Васильківській та збив жінку, яка йшла тротуаром фото: Київська міська прокуратура/Facebook

20 липня генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що за кермом авто був Андрій Молочний – головний спеціаліст відділу прокуратури. У його крові виявили 1,77 проміле алкоголю.