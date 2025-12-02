Головна Київ Новини
Експрацівник прокуратури Молочний отримав 7,5 років ув'язнення за смертельну ДТП

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Трагедія сталася на вулиці Великій Васильківській
фото: unn.ua

Сторона обвинувачення просила максимального покарання для колишнього працівника прокуратури

Голосіївський районний суд Києва оголосив вирок для колишнього працівника прокуратури Андрія Молочного за обвинуваченням у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Суд призначив йому 7,5 років позбавлення волі. Про це у вівторок, 2 грудня, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує «Главком».

Аварія сталася 19 липня 2025 року на вулиці Великій Васильківській. За матеріалами справи, водій авто їхав у стані алкогольного сп'яніння, проігнорував заборонний знак, виїхав на зустрічну смугу та рухався зі швидкістю, майже вдвічі вищою за дозволену на цій ділянці дороги. Він влетів на тротуар і збив 61-річну жінку.

«Після того, як він збив жінку, він не став викликати швидку або надавати їй бодай якусь допомогу. Він просто втік з місця ДТП. Потерпіла померла в лікарні від отриманих травм», – зазначив Кравченко.

За словами генерального прокурора, сторона обвинувачення просила максимального покарання для колишнього працівника прокуратури – 10 років позбавлення волі. Оскільки суд призначив менший строк ув'язнення, прокурори оскаржать вирок в апеляційному суді.

Нагадаємо, у столиці сталася резонансна ДТП за участю працівника прокуратури – чоловік наїхав на жінку просто на тротуарі й одразу після цього зник з місця події.  Аварія сталася пізно ввечері, близько 23:30 у суботу, 19 липня, в Голосіївському районі Києва.  

Ввечері 19 липня 2025 року чоловік виїхав на пішохідну зону на вулиці Великій Васильківській та збив жінку, яка йшла тротуаром
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

20 липня генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що за кермом авто був Андрій Молочний – головний спеціаліст відділу прокуратури. У його крові виявили 1,77 проміле алкоголю.

