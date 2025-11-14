У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілів: адреси
Штаби працюють у п'яти районах Києва
У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 14 листопада. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, інформує «Главком».
Зокрема, у Деснянському районі штаби працюють за адресами:
- школа № 270, проспект Червоної Калини, 21-В;
- школа № 147, Лісовий проспект, 17-В;
- намет біля будинку Лісовий проспект, 25-А.
- телефони для довідок: 0986480889, 0971099041.
У Дніпровський районі штаб розгорнуто за адресою:
- школа № 31, вул. Березнева, 5.
- телефон для довідок.: 0442926116, 0443665151, 0672248176.
В Оболонському районі стаціонарний штаб розгорнуто за адресою:
- ліцей № 252, вул. Зої Гайдай, 10-В.
- мобільний штаб працює безпосередньо біля пошкодженого будинку.
- телефони для довідок: 0663563520, 0443346102.
У Подільському районі розгорнуто координаційні пункти за адресами:
- вул. Межова, 119, актова зала гуртожитку;
- вул. Кирилівська, 132, приміщення біля прохідної трамвайного депо.
- телефон для довідок: 0987373119.
У Святошинському районі штаб допомоги розгорнуто за адресою
- просп. Академіка Палладіна, 18/30.
Для зв’язку доступні телефони:
- 0444059260 – матеріальна допомога;
- 0995075090, 0685075090 – юридична допомога від БФ "Право на захист" (пн–пт, 9:00–17:00);
- 0935075090 – додаткові консультації.
Повідомляється, що у штабах жителі зможуть отримати наступну допомогу:
- роз’яснення щодо оформлення допомоги;
- психологічну та юридичну підтримку;
- допомогу з оформленням заяви на матеріальну допомогу;
- роз’яснення щодо подальших дій тощо.
Офіційна інформація щодо наслідків ворожої атаки на Київ у ніч проти 14 листопада оперативно оновлюється за посиланням.
Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.
