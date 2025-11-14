У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілів: адреси

У штабах жителі зможуть отримати роз’яснення щодо оформлення допомоги, психологічну та юридичну підтримку,0 допомогу з оформленням заяви на матеріальну допомогу

Штаби працюють у п'яти районах Києва

У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 14 листопада. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, інформує «Главком».

Зокрема, у Деснянському районі штаби працюють за адресами:

школа № 270, проспект Червоної Калини, 21-В;

школа № 147, Лісовий проспект, 17-В;

намет біля будинку Лісовий проспект, 25-А.

телефони для довідок: 0986480889, 0971099041.

У Дніпровський районі штаб розгорнуто за адресою:

школа № 31, вул. Березнева, 5.

телефон для довідок.: 0442926116, 0443665151, 0672248176.

В Оболонському районі стаціонарний штаб розгорнуто за адресою:

ліцей № 252, вул. Зої Гайдай, 10-В.

мобільний штаб працює безпосередньо біля пошкодженого будинку.

телефони для довідок: 0663563520, 0443346102.

У Подільському районі розгорнуто координаційні пункти за адресами:

вул. Межова, 119, актова зала гуртожитку;

вул. Кирилівська, 132, приміщення біля прохідної трамвайного депо.

телефон для довідок: 0987373119.

У Святошинському районі штаб допомоги розгорнуто за адресою

просп. Академіка Палладіна, 18/30.

Для зв’язку доступні телефони:

0444059260 – матеріальна допомога;

0995075090, 0685075090 – юридична допомога від БФ "Право на захист" (пн–пт, 9:00–17:00);

0935075090 – додаткові консультації.

Повідомляється, що у штабах жителі зможуть отримати наступну допомогу:

роз’яснення щодо оформлення допомоги;

психологічну та юридичну підтримку;

допомогу з оформленням заяви на матеріальну допомогу;

роз’яснення щодо подальших дій тощо.

Офіційна інформація щодо наслідків ворожої атаки на Київ у ніч проти 14 листопада оперативно оновлюється за посиланням.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.