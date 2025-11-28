Головна Київ Новини
На Софійській площі розпочалося встановлення головної ялинки (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Софійській площі розпочалося встановлення головної ялинки (фото)
Каркас 16-метрової ялинки вже зібрано
скриншот відео

Святкова локація традиційно почне працювати у День святого Миколая, 6 грудня 2025 року

У п'ятницю, 28 листопада, на Софійській площі в Києві розпочалася встановлення головної новорічної ялинки України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Як можна побачити на кадрах, каркас 16-метрової ялинки вже зібрано, а довкола майбутньої святкової красуні помітні коробки з іграшками. 

Цього року головна новорічна ялинка буде особливою і покликана здивувати. Її планують прикрасити 4500 іграшками у пастельних тонах, які, за задумом організаторів, нагадують про фрески та історичні традиції міста. 

Президент компанії Folk Ukraine, яка займається організацією свята, Ігор Добруцький зазначив, що ключова особливість цьогорічної інсталяції – залучення містян. «Хочеться, щоб навколо головної традиції міста долучилося більше людей із добрим серцем і передали через ці іграшки свою енергію саме на головну ялинку. Тому цього року ми зробили її трохи вищою, але не повертаємося до тих часів, коли вона була яскравою. Ми хочемо, щоб вона була душевною, відповідала внутрішньому стану людей і була в гармонії із Софійською площею», – розповів він.

Прикрашання ялинки триватиме до 30 листопада: відвідувачі отримають кошики з іграшками, гірляндами та гілочками для прикрашання.

Щоб гірлянди сяяли і під час можливого відключення світла, поруч із ялинкою встановлять генератор. Зазначимо, що місто не витрачатиме бюджетні гроші на різдвяно-новорічну локацію – усі витрати беруть на себе меценати. Сама локація традиційно почне працювати у День святого Миколая, 6 грудня 2025 року.

Окремих масових заходів на Софійській площі цього року проводити не будуть.

Нагадаємо, 4 грудня у столиці стартує продаж легальних новорічних ялинок – планують відкрити 141 офіційну локацію. Підприємці продаватимуть ялинки з плантацій лісництв. Цьогоріч сосни продаватимуть за ціною від 500 грн за погонний метр, а ялинки – від 750 грн. Вартість хвойних композицій становитиме від 250 до 650 грн. 

Теги: Київ Різдвяні свята ялинка

