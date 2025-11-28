Головна Київ Новини
Смертельна ДТП у Києві: обвинувачення просить для експрацівника прокуратури Молочного 10 років в'язниці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Вечері 19 липня 2025 року по вул. Великій Васильківській державний службовець органів прокуратури вчинив смертельну ДТП – збив жінку, яка йшла тротуаром
У справі про смертельну ДТП за участі експрацівника прокуратури Андрія Молочного завершились дебати. Сторона обвинувачення просить просить 10 років позбавлення волі

Голосіївський районний суд Києва завершив судові дебати у справі щодо експрацівника прокуратури Андрія Молочного, якого обвинувачують у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Про це 27 листопада повідомив Офіс генпрокурора, інформує «Главком».

Повідомляється, що Голосіївський районний суд м. Києва 27 листопада завершив судові дебати у кримінальному провадженні щодо колишнього працівника прокуратури, обвинуваченого у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Після виступів сторін суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Під час засідання старший групи прокурорів – Генеральний прокурор Руслан Кравченко наголосив, що ця справа є показовою не лише з точки зору порушення правил дорожнього руху, а й через рівень цинізму та зневаги до людського життя.

За даними слідства, обвинувачений грубо порушив одразу кілька правил дорожнього руху: проігнорував заборонний знак, виїхав на зустрічну смугу та рухався зі швидкістю, майже вдвічі вищою за дозволену на цій ділянці дороги. У результаті він виїхав на тротуар і збив жінку. Після наїзду підозрюваний залишив місце ДТП.

«Чи міг він скористатися громадським транспортом або таксі? Так. Але він зробив вибір. Вибір, який вартував життя іншій людині. Замість того, щоб викликати швидку або надати бодай якусь допомогу жінці, яку він збив, обвинувачений просто втік з місця пригоди. Чи це була поведінка людини, яка усвідомлює цінність людського життя? Однозначно – ні», – зазначив у суді Руслан Кравченко.

Сторона обвинувачення просить суд визнати колишнього працівника прокуратури винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 135 КК України та ч. 3 ст. 286-1 КК України, і призначити йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з додатковим позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років.

Крім того, Генеральний прокурор звернувся до суду з клопотанням залишити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до моменту набрання вироком законної сили.

Нагадаємо, вечері 19 липня 2025 року по вул. Великій Васильківській державний службовець органів прокуратури вчинив смертельну ДТП – збив жінку, яка йшла тротуаром. 20 липня  генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що особисто контролюватиме хід справи

Прокурори Київської міської прокуратури 20 липня повідомили йому про підозру. 21 липня 2025 року,

Шевченківський районний суд міста Києва розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу та арештував підозрюваного.

11 листопада в Голосіївському районному суді м. Києва відбулося підготовче засідання у справі.

18 листопада суд розпочав розгляд справи по суті. Під час засідання старший групи прокурорів – Генеральний прокурор Руслан Кравченко – оголосив обвинувальний акт.
 
 
 
 

