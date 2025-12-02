У Святошинському районі виявлено незаконну вирубку 16 в’язів: як покарано порушників

Незаконне знищення дерев було виявлено під час перевірки

Інспектори Державної екологічної інспекції Столичного округу провели перевірку та виявили факт незаконної рубки 16 дерев породи в’яз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення екологічної інспекції Столичного округу.

«У ході заходів встановлено факт незаконної рубки 16 дерев породи в’яз. Зазначені дії суперечать вимогам постанови Кабінету Міністрів України № 1045 від 01.08.2006 р., ст. 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», а також ст. 28 і ст. 42 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», – йдеться у повідомленні.

У Святошинському районі встановлено факт незаконної рубки 16 дерев породи в’яз фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

За результатами перевірки складений протокол про адміністративне правопорушення. Особу, причетну до незаконної вирубки, притягнуто до відповідальності відповідно до ст. 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зазначається, що накладений адміністративний штраф сплачено у повному обсязі.

Раніше повідомлялося, що Київська обласна прокуратура повідомила про підозру інженеру І категорії філії «Димерське лісове господарство» ДП «Ліси України». Його звинувачують у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки. У червні-липні 2023 року посадовець, неналежним чином виконуючи свої службові обов’язки, підготував та видав лісорубний квиток на проведення рубки у Катюжанському лісництві. Вона не була передбачена матеріалами лісовпорядкування та планом рубок догляду на 2023 рік. У результаті було незаконно знищено 137 дерев сосни, чим державі завдано збитків на суму понад 1,1 млн грн, що відноситься до категорії тяжких наслідків.

До слова, на Івано-Франківщині правоохоронні органи викрили масштабні порушення у сфері лісокористування. Незаконні дії посадових осіб призвели до знищення цінних лісових ресурсів та завдали державі збитків на сотні мільйонів гривень. Дев'ять посадовців отримали підозри за збитки державі на 721 млн грн. Загалом у досудовому розслідуванні діяльності ДП «Ліси України» та його філій встановлено 924,8 млн грн збитків державі та вручено 44 підозри.