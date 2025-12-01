Головна Київ Новини
Енергетики повернули киянам світло після обстрілу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Відновлення електрики зайняло деякий час, проте наразі ситуація стабілізувалася

Енергетики відновили мешканцям Києва електропостачання. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК, пише «Главком».

Жителі Голосіївського та Соломʼянського районів Києва знову отримали електропостачання після обстрілів, які спричинили значні пошкодження інфраструктури. Відновлення електрики зайняло деякий час, проте наразі ситуація стабілізувалася.

«Пошкодження були значні, тож відновлення зайняло час. Дякуємо за терпіння та розуміння. Світло тримається», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рятувальники завершили роботи з розбору завалів та ліквідації наслідків російських ударів по Києву. За остаточними даними, унаслідок нічної атаки в Києві двоє людей загинуло, 38 постраждали, серед них – одна дитина.

Зауважимо, що у понеділок 1 грудня, у всіх регіонах України знову діятимуть графіки відключень світла.

Графіки погодинних відключень:

із 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг.

Графіки обмеження потужності:

із 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК. Також графіки відключень публікують пресслужби місцевих територіальних громад та більшість глав ОВА у своїх соцмережах», – сказано у повідомленні.

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Теги: відключення світла електроенергія Київ енергетика

