Стокгольм: автобус врізався в зупинку, шість загиблих і кілька поранених

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Стокгольм: автобус врізався в зупинку, шість загиблих і кілька поранених
фото: Reuters

Причини інциденту наразі невідомі

Внаслідок зіткнення автобуса з автобусною зупинкою в центрі Стокгольма загинуло шестеро людей, ще кілька отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Інцидент стався поблизу Королівського технологічного інституту. Рятувальні служби, поліція та медики працювали на місці події. На той момент в автобусі не було пасажирів.

Поліція повідомила, що водій автобуса заарештований, але додала, що це звичайна практика в таких випадках, зазначивши, що наразі немає інформації, яка б вказувала на напад. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловив співчуття постраждалим і їхнім родинам. Причини інциденту наразі невідомі.

Нагадаємо, увечері, 9 листопада, в Словаччині зіткнулися два поїзди. В результаті чого десятки пасажирів отримали поранення. 

До слова, на польсько-українському кордоні біля Медики водій українського мікроавтобуса постраждав у ДТП: його транспортний засіб зіткнувся з поїздом на залізничному переїзді без світлофорів та шлагбаумів. 

Читайте також:

Коментарі — 0

Соціум

Стокгольм: автобус врізався в зупинку, шість загиблих і кілька поранених
Стокгольм: автобус врізався в зупинку, шість загиблих і кілька поранених
Румунія надала Росії докази порушення повітряного простору (фото)
Румунія надала Росії докази порушення повітряного простору (фото)
CNN: посадовці США планують переконати Трампа відмовитись від ядерних випробувань
CNN: посадовці США планують переконати Трампа відмовитись від ядерних випробувань
Саратовський НПЗ у Росії зупинив роботу після ударів українських дронів
Саратовський НПЗ у Росії зупинив роботу після ударів українських дронів
У Китаї пожежа знищила 1500-річний храм
У Китаї пожежа знищила 1500-річний храм
Пенсійний вік в Естонії зросте у 2028 році: новий план уряду
Пенсійний вік в Естонії зросте у 2028 році: новий план уряду

