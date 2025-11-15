Стокгольм: автобус врізався в зупинку, шість загиблих і кілька поранених

Причини інциденту наразі невідомі

Внаслідок зіткнення автобуса з автобусною зупинкою в центрі Стокгольма загинуло шестеро людей, ще кілька отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Інцидент стався поблизу Королівського технологічного інституту. Рятувальні служби, поліція та медики працювали на місці події. На той момент в автобусі не було пасажирів.

Поліція повідомила, що водій автобуса заарештований, але додала, що це звичайна практика в таких випадках, зазначивши, що наразі немає інформації, яка б вказувала на напад. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловив співчуття постраждалим і їхнім родинам. Причини інциденту наразі невідомі.

