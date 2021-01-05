У святкові дні в Чорнобильській зоні поліція затримала 14 шукачів пригод (фото)

Поліцейські склали протоколи на порушників

За п’ять днів Нового року поліцейські виявили у зоні відчуження ЧАЕС 14 незаконних туристів. Порушники прибули до зони відчуження з різних куточків України та проникли на територію незаконно, минаючи контрольно-пропускні пункти.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, днями під час патрулювання зони ЧАЕС біля відселеного міста Прип’ять поліцейські виявили п’ятьох шукачів екстремального туризму. Ними виявились 23-річний та 36-річний жителі Вінниччини, 29-річний киянин, 20-річний мешканець Житомирської області та 20-річний одесит.

Крім того, дев’ятьох туристів-екстремалів з Києва правоохоронці виявили поблизу сіл Поліське, Мартиновичі та біля КПП «Чорнобиль-2». Найстаршому з них 32 роки, а наймолодшому – 20.

Відносно всіх порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адміністративні матеріали направлені до суду для прийняття рішення.