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    Елітні дачники? У центрі Києва помітили круту Tesla з дешевим причепом (фото)

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    Tesla Model X із причепом зафіксована в Києві - Елітні дачники? У центрі Києва помітили круту Tesla з дешевим причепом (фото)
    Tesla Model X із причепом зафіксована в Києві
    Фото: Олександр Давидов, Facebook

    У соцмережі жартують, що власники Tesla перевозили картоплю з дачі

    У центрі Києва був помічений кросовер Tesla Model X із причепом. Фото Tesla Model X опублікував в Facebook Олександр Давидов.

    «Цілком можливо, що хтось повертався з дачі, ну або картоплею причіп завантажив. До речі, за паспортом цей електромобіль Tesla може тягнути причіп вагою до 2,3 тонн», – пише «ТопЖир».

    До речі, це далеко не єдиний крутий автомобіль із дешевим причепом в Києві. Раніше в столиці навіть Porsche з причепом бачили.

    Porsche Panamera Sport Turismo із причепом. Фото: ТопЖир
    Porsche Panamera Sport Turismo із причепом. Фото: ТопЖир

    Раніше біля станції метро «Осокорки» у Києві пенсіонер продавав мед з багажника свого електромобіля Tesla Model S.

    Згодом стало відомо, дідуся звуть Микола Ульянич. Він виявився заслуженим пасічником України та почесним апітерапевтом (апітерапія - лікування бджолами. - Ред.).

    Житель Канади оприлюднив відео зі своїми невдалими спробами зарядити електричний седан Tesla Model 3 при температурі -28.

    Теги: Київ автомобіль Tesla
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