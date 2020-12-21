Елітні дачники? У центрі Києва помітили круту Tesla з дешевим причепом (фото)

У соцмережі жартують, що власники Tesla перевозили картоплю з дачі

У центрі Києва був помічений кросовер Tesla Model X із причепом. Фото Tesla Model X опублікував в Facebook Олександр Давидов.

«Цілком можливо, що хтось повертався з дачі, ну або картоплею причіп завантажив. До речі, за паспортом цей електромобіль Tesla може тягнути причіп вагою до 2,3 тонн», – пише «ТопЖир».

До речі, це далеко не єдиний крутий автомобіль із дешевим причепом в Києві. Раніше в столиці навіть Porsche з причепом бачили.

Porsche Panamera Sport Turismo із причепом. Фото: ТопЖир

Раніше біля станції метро «Осокорки» у Києві пенсіонер продавав мед з багажника свого електромобіля Tesla Model S.

Згодом стало відомо, дідуся звуть Микола Ульянич. Він виявився заслуженим пасічником України та почесним апітерапевтом (апітерапія - лікування бджолами. - Ред.).

Житель Канади оприлюднив відео зі своїми невдалими спробами зарядити електричний седан Tesla Model 3 при температурі -28.