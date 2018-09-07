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    Епопея з будівництвом метро на Виноградар: буде оголошено новий тендер

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    Епопея з будівництвом метро на Виноградар: буде оголошено новий тендер

    Тендер на будівництво метро у напрямку Виноградаря вже кілька разів зривався

    У Києві планують повторно оголосити тендер на продовження Сирецько-Печерської лінії метро у напрямку житлового масиву Виноградар.

    Про це в коментарі 44.ua повідомила радник начальника КП «Київський метрополітен» Наталія Макогон.

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    «Найближчим часом буде оголошений тендер (на будівництво метро на Виноградар. - Ред.). Взяти участь зможуть всі охочі», - сказала вона.

    Нагадаємо, що метрополітен скасував тендер на будівництво лінії метро в бік Виноградаря, який мав відбутися 4 вересня. Причиною стало те, що тільки один з трьох учасників - компанія «Інтербудтоннель» - подав повний пакет документів без порушень.

    При цьому будівельну компанію «Адамант» зняли з тендеру ще в середині серпня, а на початку вересня стало відомо про проблеми з банківською гарантією у «Київметробуду». Через що на нього звернула увагу колегія Антимонопольного комітету, яка повинна прийняти рішення щодо компанії.

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