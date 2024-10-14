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У Києві невідомі повідомили про замінування податкової та низки держустанов

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві невідомі повідомили про замінування податкової та низки держустанов
На місцях працюють профільні служби
фото ілюстративне

Поліція проводить перевірку на об’єктах

Сьогодні, 14 жовтня, столицю охопила хвиля мінування державних установ і навчальних закладів. На місцях працюють вибухотехніки і кінологи.  Про це повідомляє пресслцужба поліції.

Поліція проводить перевірку на об’єктах, щодо яких надійшли анонімні повідомлення про замінування. По регіонах держави на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об’єктів надходять анонімні листи про замінювання їх будівель. Проводяться перевірки.

Так, пресслужба Київського апеляційного суду повідомила про те, що їм надійшло повідомлення про замінування приміщення.

«Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій. Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду», – йдеться у повідомленні.

Також надійшов виклик про мінування будівлі Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Туди вже прибули правоохоронці та розпочали перевірку будівлі.

Повідомлення про замінування приміщень надійшло до Вищої ради правосуддя, через що працівники органу були змушені тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.

«Наразі проведено евакуацію працівників та відвідувачів ВРП. Про відновлення роботи ВРП буде повідомлено додатково», – додали в Вищій раді правосуддя.

Також у столичній 217-й школі проходить перевірка інформації щодо замінування цієї навчальної установи. Про це повідомила пресслужба відділу комунікації поліції Києва.

«Інформація така надходила. Повідомлення надходило щодо замінування лише цього навчального закладу. Зараз відповідні служби знаходяться на місці та проводять перевірку», – заявили в поліції.

До відома, 14 жовтня у низці областей України повідомляється про масові замінування навчальних закладів, міських рад та міністерств. Наразі вибухотехніки та кінологи опрацьовують усі звернення.

Національна поліція зауважує, що не перший рік стикається з такого роду повідомленнями, напрацьований відповідний алгоритм реагування на такі події.

Теги: Державна податкова служба замінування Київ

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